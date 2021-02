México tiene el primer presidente honesto en muchos años: Alberto Fernández

En una mañanera llena de elogios, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó a Andrés Manuel López Obrador como el "primer presidente honesto en México en muchos años".

"México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años, y cuando lo veo actuar como actúa, cada día verificó más eso", dijo el mandatario argentino sobre López Obrador.

El presidente de Argentina repitió en varias ocasiones que agradecía la generosidad de López Obrador y aseguró que México no es cualquier país para Argentina, es el que albergó a perseguidos por la dictadura y a más refugiados del mundo.

Al ser cuestionado sobre la gestión de la pandemia en Argentina, Alberto Fernández también dijo que junto con el presidente de México pasarán a la historia como "los presidentes de la pandemia".

"López Obrador y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia, gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca", dijo el presidente de Argentina.

Cuando fue cuestionado sobre el nulo uso del cubrebocas por parte de López Obrador, Fernández dijo "yo siempre lo uso" y agregó: "también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos donde no enfrento a nadie puedo prescindir de él".

Andrés Manuel también fue cuestionado sobre su estrategia contra la pandemia por la prensa Argentina, a lo que respondió que desde el inicio México adoptó una política para no cerrar las fronteras ni establecer medidas coercitivas, pues está "prohibido prohibir".

SE VAN CONTRA LA PRENSA

Ante los cuestionamiento de la prensa argentina, ambos mandatarios criticaron a los periodistas.

"Yo pensé que nada más era en México. La prensa conservadora", dijo López Obrador Fernández fue cuestionado sobre el escándalo de "vacunas VIP" en Argentina.

Por su parte, Fernández dijo sentirse "repugnado" de como el "poder mediático" protege a los poderosos tras referirse que López Obrador como el "primer presidente honesto en México en muchos años".

"Me repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos", dijo el presidente de Argentina.

UNA PAYASADA ESCÁNDALO DE VACUNAS VIP

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió dejar la "payasada" en el escándalo conocido como "vacunación VIP" luego de que un fiscal imputara al exministro de Salud argentino Ginés González García por "saltarse la fila" en la vacunación.

"Terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. (...) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'. No existe este delito y no se pueden construir delitos", dijo Fernández.

Un fiscal imputó este lunes al exministro de Salud argentino Ginés González García por la causa abierta por el presunto acceso privilegiado a la vacunación contra la covid-19 por parte de personas allegadas al poder.

La imputación fue presentada por el fiscal Eduardo Taiano ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en cuyo tribunal ha recaído una decena de denuncias por el escándalo de la "vacunación VIP".

Cuestionado sobre el tema, Fernández explicó que la vacunación es un tema "muy sensible" y aseguró estar informado que de forma "irregular" se vacunaron a unas 70 personas, aunque dijo que el término "irregular" debe revisarse porque había gente con cargos estratégicos.

Recordó que él mismo tuvo que aplicarse la vacuna rusa Sputnik V para sentar ejemplo entre la población, tras una "campaña despiadada" de la oposición que advertía que este antídoto era "veneno".

"Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que los que me denunciaron me piden que por favor les dé el veneno a ellos y que consiga más veneno", remarcó.

Sobre el escándalo, que se dio a conocer el pasado viernes, recordó que él ya reaccionó ante un hecho "suficientemente grave" como para propiciar la renuncia de un "ministro de la talla de Ginés (González)".

Así, dijo que el hecho es "reprobable", pero reiteró que hay gente en esta lista que por su cargo es "absolutamente razonable" que se vacunara.

"Lo que les pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No sé quién les aprobó ni en qué universidad aprobaron pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas", concluyó.

Cuestionado sobre ese mismo escándalo, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declinó opinar del tema y tachó a Fernández de hombre "consecuente".

AMLO RECIBE A FERNÁNDEZ

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, arribó a Palacio Nacional como parte de su visita oficial a México.

El mandatario argentino llegó al Zócalo a bordo de una camioneta negra y acompañado por escoltas.

En la entrada del Palacio Nacional fue recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fernández lo llamó "mi amigo" a la vez que lo abrazaba. López Obrador no llevaba cubrebocas, Fernández sí.

Posteriormente inició el evento protocolario donde se reprodujeron los himnos de México y Argentina.

Ayer, López Obrador anunció que Fernández acudiría a su conferencia matutina.

Alberto Fernández llegó ayer a México, donde fue recibido por el canciller, Marcelo Ebrard, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El presidente argentino se reunió ayer con empresarios y visitó las instalaciones de los laboratorios donde se completa la producción y el envasado de la vacuna contra el covid-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

En México me reuní con empresarios de ese país que poseen inversiones en la Argentina para conversar sobre los sectores estratégicos de nuestra economía.



Es la oportunidad de profundizar nuestros lazos comerciales. Tenemos las condiciones y la voluntad para hacerlo. pic.twitter.com/ODwPIqcdGb — Alberto Fernández (@alferdez) February 22, 2021

??Presidente de Argentina y canciller de México supervisan laboratorio donde se formularán y envasarán vacunas.https://t.co/gCr1ie7eiJ pic.twitter.com/nGxSVGLCgi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 23, 2021

Además, el presidente Fernández será declarado Huésped Distinguido de la Ciudad de México y el Senado de la República realizará una sesión solemne en su honor.

Y el 24 de febrero participará en la conmemoración del Bicentenario de la Promulgación del Plan de Iguala y del Día de la Bandera.