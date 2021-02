México supera los 851 mil casos de covid; alertan rebrote en 8 estados

En cuanto a las muertes, en el mismo lapso se reportaron 108 decesos, sumando 86 mil 167 defunciones.

Sobre la ocupación hospitalaria, en camas de hospitalización general es del 29% a nivel nacional.

Hay a nivel nacional 312 mil 224 casos de sospechosos de covid-19, de los cuales solo 37 mil 200 tienen posibilidad de conocer si son negativos o positivos.





El resto no puede pues no se les tomó muestra para analizarla o por diversas circunstancias dicha prueba no pudo ser analizada.

Mientras que a nivel estatal Chihuahua, con 62%; Nuevo León, con 59%; Durango, con 54%; y la Ciudad de México, con 50%; son los que menos ocupación hospitalaria tienen.

En cuanto a las camas con ventilador, la ocupación hospitalaria es del 25%; siendo Chihuahua el estado con menor lugares con el 62% de las camas ocupadas, el único con más del 50% de las camas ocupadas.

ALERTAN REBROTE

El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, alertó un posible rebrote de covid-19 en al menos ocho estados del país.

Se trata de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

En Aguascalientes, los casos estimados crecieron 20% la última semana, en Coahuila -donde este domingo hubo elecciones- aumentaron un 12%.

En Chihuahua el alza de la última semana en casos estimados fue del 37%, mientras que en Durango fue del 46%.

En Nuevo León los casos estimados incrementaron 13% y en Querétaro del 35%.

Sobre San Luis detalló que lleva dos semanas en ascenso y que la última fue del 8%, así como en Zacatecas que el alza fue del 23%.