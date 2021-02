México sólo negocia con respeto: EPN a Trump

Ante el inminente despliegue de la Guardia Nacional estadounidense en la frontera con México, el presidente Enrique Peña Nieto fue firme al aludir al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y decirle que México sólo negocia con respeto.

Sobre si sus recientes comentarios y acciones son producto de la frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, Peña Nieto le dijo que debe dirigirse a ellos y no a los mexicanos.

Entre dos mil y cuatro mil efectivos de la Guardia Nacional serían desplegados en frontera entre Estados Unidos y México, por orden del presidente Trump.

“No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones, sólo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos”, lanzó el mandatario mexicano a través de un video posteado en su cuenta de Twitter.

Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México.

Incluso, en su discurso, se dio oportunidad de recordar una cita un presidente norteamericano: “no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo”.

Sin embargo, comentó que “estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo como amigos, socios y buenos vecinos a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mútuo. Hay algo que a todos los mexicanos nos une y nos convoca, la certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México.

Por otra parte, Peña Nieto resaltó que los comentarios de Trump han unido a los mexicanos, tanto al Congreso como a los candidatos a la Presidencia de la República.

Recordó que el Senado condenó ayer el trato del presidente de EU y demandó el respeto que se requiere entre socios, vecinos y aliados.





En cuanto a los presidenciables, así los citó el Presidente:





“Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional, no es un tema de campañas es un tema de país”.

“Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad”.

“José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad”.

“Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos como una sola voz y exigimos respeto”.













