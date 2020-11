México se rezaga en estrategia para producir vacuna covid

Decididos a ser uno de los primeros voluntarios en el ensayo de la vacuna contra covid-19, algunas personas llegaron antes de las 8:00 de la mañana al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), pero no tuvieron suerte porque no hay una convocatoria al público general y no pudieron participar.

Este viernes arrancó el protocolo para probar la vacuna contra covid-19 de la farmacéutica china CanSino Bio, se planeaba aplicar a cinco personas, pero fuentes del Sector Salud informaron que sólo se administró la dosis a dos.

En los siguientes días se prevé que aumente a 100 o 150 voluntarios diarios hasta que se completen las 5 mil vacunas que se probarán en la Ciudad de México. El ensayo clínico sólo inició en el INCNSZ y se espera que la próxima semana empiece en los tres centros de salud de la Secretaría de Salud capitalina que fueron seleccionados.

Con la esperanza de recibir la vacuna contra covid-19, Yadhira Rodríguez y su esposo Ángel Martínez, llegaron al Instituto pero se fueron decepcionados por no haber podido participar en el ensayo ni haber recibido información.

"Nos dijeron que todavía no había informes, que no hay nada, que nos saben de dónde sacamos la información. Yo pregunté si podíamos acceder con alguien que nos diera más información acerca del protocolo para inscribirnos y me dicen que ellos desconocen totalmente (el tema) y que no podemos acceder porque no somos pacientes del Instituto", lamentó Yadhira.

Ella se decidió a ser voluntaria en el ensayo clínico por prevención, ya que trabaja como enfermera en el Hospital de la Mujer, aunque no tiene contacto directo con pacientes covid. "Todos estamos expuestos, pero al ir a trabajar a una institución el riesgo es un poco mayor, señaló.

La mujer de 45 años declaró que no le preocupan los posibles efectos adversos que pueda causar la vacuna, ya que es la que desarrolló un laboratorio de China y han avanzado las investigaciones, especialmente porque en ese país es donde empezó el coronavirus.

ÁNGEL SE ENTERÓ POR INTERNET, PERO NO LE APLICARON LA VACUNA

Ángel Martínez, esposo de Yadhira, dijo que "es decepcionante, no hay coordinación, ya tienen días así diciendo que va a haber esto. Por medio de internet me informo, pero no nos dan una solución a esta situación".

Él es cirujano dentista, por lo que considera que participar en la Fase III de la vacuna contra covid-19 es una buena manera de protegerse, pues está en contacto cercano con sus pacientes cuando los atiende.

A Ángel tampoco le causa temor el poder presentar alguna reacción si le aplican la vacuna. "Todo implica un riesgo, en realidad. Más temor me da el covid, digo son vacunas que ya se han estado probando, ya están en una tercera fase y sí hay un riesgo, pero es muy bajo.

El hombre de 47 años incluso dijo que si no puede participar en este proyecto con la vacuna de CanSino Bio, se animaría a que le aplicaran la vacuna SputnikV, elaborada por Rusia, de la cual se sabe que también hay pláticas con el gobierno para que sea probada en nuestro país.

Tanto Yadira como Ángel se enteraron por redes sociales que iniciaría la aplicación de la vacuna como parte del ensayo clínico y aunque esperaron 20 minutos aproximadamente, se fueron sin muchos detalles de cómo pueden participar, pero planean regresar.

IVÁN ES MAESTRO Y QUIERE QUE LO VACUNEN POR SI TIENEN QUE REGRESAR A CLASES

"Volveré a darme otra vuelta, a ver si la tienen, pero espero que sí den el acceso, si estamos de voluntarios", dijo un poco contrariado Iván Salcedo, quien estaba determinado a participar en la prueba de la vacuna contra covid-19 y tampoco pudo recibir información sobre el protocolo.

El joven de 28 años y maestro en ciencias ha detallado que le gustaría que lo vacunaran para protegerse a sí mismo y a su familia, ya que sale mucho a la calle y le preocupan los contagios.

Otra de las razones por las que él desea participar en la prueba de la vacuna es por su trabajo, ya que quiere estar listo en caso de que les digan que las clases deben ser presenciales nuevamente.

Comentó que realizar su trabajo durante estos meses "ha sido difícil, porque pobrecitos (alumnos) les cuesta de por sí mucho en los salones de clase y me imagino que ahorita más".

Al ser cuestionado sobre si cree que hay desorganización en el inicio del ensayo, dijo que "está mal, porque uno viene a ver si se puede poner la vacuna y que digan que no porque no están organizados. Uno tiene cosas que hacer".

MÉXICO VA UN POCO REZAGADO EN LA ESTRATEGIA DE LAS VACUNAS: ESPECIALISTA

Para Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, México va un poco rezagado en el tema de las vacunas contra enfermedad y señala que esto de sebe a que la Secretaría de Salud no se involucró en todo el procedimiento, que se dejó en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Sí creo que vamos algo rezagados, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que en el caso de la vacuna de Oxford, Brasil firmó un convenio con el laboratorio, que es AstraZeneca, para llevar a cabo una parte del ensayo de Fase III en Brasil y ahora ya anunciaron que vana empezar a producir ellos la vacuna.

"México nada más la compra y en este caso decide que va a participar en pruebas clínicas, pero no tiene la participación que eventualmente le permitiría la producción de la vacuna y eso es muy importante, porque ahora sí que nada más servimos como de conejillo de indias, pero no estamos yendo mucho más allá", declaró en entrevista con La Silla Rota.

"Esto es producto de que en México la negociación de todo lo relativo a las vacunas se está haciendo en Relaciones Exteriores, no en la Secretaría de Salud, de hecho hasta hay evidencia de que la Secretaría de Salud dice que ni sabe de qué se trata", destacó.

El especialista de la UNAM señaló que la Secretaría de Salud tendría que estar presente en este procedimiento, manteniendo el diálogo con los laboratorios, con los hospitales y con los centros de investigación, lo que permitiría desarrollar actividades asociadas a la vacuna.

