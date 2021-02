México se recuperará en 2021, solo si avanza vacunación: De la Fuente

A un año de la pandemia por covid-19, la incertidumbre ha sido la principal angustia que han enfrentado los seres humanos, sumado a ello la desinformación , las fantasías que otros difunden, y la mala leche que nunca falta.

De acuerdo con Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su columna en El Universal, los efectos de la pandemia son devastadores: casi 100 millones de personas infectadas, más de 2 millones de muertos, pérdida de 500 millones de empleos y daños ambientales que se estiman en más de 200 mil millones de dólares. La biodiversidad se colapsa mientras que la economía global sufre la mayor contracción de los últimos 90 años. Las necesidades de ayuda humanitaria se han disparado: la requieren con urgencia 235 millones de personas, esto es, 40% más que el año previo a la pandemia. Otros 270 millones de personas tienen hambre, 70% de las cuales son mujeres y niñas.

Sin embargo a pesar de este panorama, la luz al final del túnel parecer llegar, a pesar de que no falta quienes los niega, para el exrector de la UNAM, las vacunas ya aprobadas empiezan a dar resultados. A nivel mundial, las cifras de personas infectadas han empezado a descender, al menos en las últimas semanas. Aunque también es verdad que en muchos países el número de casos aún no disminuye.

Por ello, De la Fuente pide no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas de salud como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, evitar reuniones y el distanciamiento físico, lo que se puede dar con aceleración de la vacunación y con ello, el 2021 puede ser el año de la recuperación, el año de la esperanza.

Las vacunas no van a eliminar al virus, sino que van a prevenir, en mayor o menor grado, que las personas vacunadas se enfermen o mueran por el virus. El coronavirus llegó para quedarse, por lo que no sabemos a ciencia cierta si alguna de las variantes hasta ahora identificadas sea realmente refractaria a las vacunas disponibles. La eficacia puede variar, es probable, pero eso no significa que no funcionen.

Por ello, mientras más rápido se avance en la vacunación, todos estaremos más seguros y para ello también es necesario que haya suficientes vacunas y los recursos necesarios para adquirirlas, distribuirlas y aplicarlas.

A partir de este mes, a través del mecanismo COVAX empezará a distribuir 280 millones de vacunas en la región, entre ellos México quien ha sido uno de los promotores de esta iniciativa y de otras que apuntan en el mismo sentido: que nadie se quede sin vacuna.

Las vacunas no son la panacea, pero nos van a sacar adelante. Habrá quien se vacune y de todos modos se enferme aunque serán los menos, así como hay y habrá casos de personas que volverán a infectarse por segunda vez. Aunque estos casos también son pocos, está claro que la inmunidad adquirida, sea por vacuna o por infección previa.





