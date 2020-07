México se forma ante la OPS para recibir vacuna

México, junto con otros 38 países, envió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una solicitud para participar en el Fondo Rotatorio para la compra de vacunas contra el coronavirus.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, confirmó que México es parte de esos países que enviaron cartas a la organización confirmando su interés en participar.

"El Fondo Rotatorio puede hacer de manera muy rápida, porque tiene casi 40 años de experiencia en hacer compras internacionales de vacunas", explicó.

Barbosa expuso que hasta el momento la OPS ya tiene comprometidas 300 millones de dosis de vacunas, que estarán destinadas al 20 por ciento de la población de todos los países del Continente Americano para mayores de 65 años, personal de salud y adultos con comorbilidades.

Estatus de las vacunas

"Ya tenemos en este momento 300 millones de dosis con el productor que está más avanzado comprometidas para el mecanismo, el objetivo es llegar a dos mil millones de dosis que van a ser suficientes para la meta de la primera etapa: tener el acceso para todos los países, su 20 por ciento correspondiente para vacunar a los mayores de 65 años, los funcionarios de salud y las personas, los adultos que tienen alguna enfermedad", dijo.

El especialista comentó que hay cinco vacunas que ya están en la fase tres, que es la fase final de pruebas.

"La fase tres es la fase final, pero es la más tardada porque tiene que ser probada en al menos 50 mil personas", expresó.

El pasado 15 de julio, el experto epidemiólogo y exsubsecretario de Salud de nuestro país, Jaime Sepúlveda dijo a La Silla Rota:

"Una de mis recomendaciones es hacer las previsiones presupuestales para adquirir la vacuna y no ser los últimos en llegar a la cola, a la fila, como siempre nos está pasando con pruebas o equipos de protección personal. Hay que hacer las previsiones presupuestales, hay que anticipar, hay que estar preparados. Estados Unidos hizo una precompra de 1,200 millones de dólares a varias compañías para ser los primeros en el abasto de la vacuna. Y no le apostaron a una compañía, le apostaron a 4 distintas. Brasil también ya hizo una compra anticipada. Sí creo que el Congreso tiene que hacer las previsiones presupuestales porque para que cuando salga un medicamento, para cuando salga la vacuna, hay que tener dinero si no, vamos a ser de nuevo los últimos en la cola".

Uno de cada tres americanos es población de riesgo por covid-19

La OPS alertó este martes de que uno de cada tres residentes del continente americano, unas 325 millones de personas, pueden ser mucho más propensos a sufrir formas graves de la covid-19 debido a sus patologías previas, según un estudio que ha desarrollado junto a la Universidad de Londres.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó que gracias a una investigación junto a la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la universidad británica, se ha constatado que afecciones crónicas subyacentes como la diabetes, enfermedades renales, hipertensión, el VIH o la tuberculosis son factores de alto riesgo si se contrae la COVID-19.

"En América tres de cada diez personas, 325 millones de personas, son más vulnerables a presentar COVID-19 grave debido a enfermedades preexistentes", apuntó en la rueda de prensa semanal de la OPS sobre la pandemia.

A lo que añadió que gracias a esta nueva asociación con la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres, la OPS ha desarrollado un modelo de datos que proporciona una imagen más precisa de la prevalencia de otras enfermedades a las que dará acceso a todos sus miembros.

Los datos revelados hoy son especialmente preocupantes si se tiene en cuenta que "la pandemia no muestra indicios de desacelerar" en una región en la que hasta ayer se habían registrado 7.7 millones de casos y 311,000 defunciones por coronavirus, según la OPS, lo que supone un aumento de entorno 900,000 infecciones y 20,000 muertes en apenas unas semanas.

Durante la semana pasada el virus se diseminó por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria en los países del Escudo de la Guyana -Guyana Francesa, Surinam, Guyana- y batió récords en la mayoría de países de Mesoamérica, apuntó la máxima responsable de la OPS.

Sin embargo, Etienne no dio solo malas noticias, pues anunció que tanto Canadá como algunos países del Caribe han conseguido aplanar la curva epidemiológica o controlar los efectos de la pandemia y se congratuló de que Chile, Argentina y Uruguay, entre otros, hayan logrado importantes avances en el fortalecimiento de la vigilancia de la gripe.

¿Qué es el Fondo Rotatorio de la OPS?

Por 35 años, el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud ha ayudado a los países de las Américas a proteger sus poblaciones contra algunas de las peores enfermedades del mundo, incluidas poliomielitis, sarampión, fiebre amarilla, rotavirus y virus del papiloma humano. A través del fondo, los Estados Miembros combinan sus recursos nacionales para adquirir vacunas de alta calidad, jeringas y suministros afines, al precio más bajo.

¿Cómo funciona el Fondo Rotatorio?

1. Ayuda a los países a estimar sus necesidades de vacunas e insumos relacionados

2. Consolida las órdenes de modo que las vacunas pueden ser adquiridas en grandes cantidades a un precio más bajo

3. Coordina y supervisa los envíos

Beneficios del Fondo Rotatorio de la OPS

1. Garantiza el suministro continuo y fiable

2. Permite un acceso fácil y sostenible a la línea de crédito

3. Proporciona vacunas precalificadas por la OMS y productos relacionados seguros, efectivos y de alta calidad

4. Crea economías de escala que permiten las compras a granel a un precio más bajo

5. Apoya a la eliminación y la reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación

6. Proporciona un punto único de acceso a 41 países y territorios

7. Facilita la planificación de la producción

8. Garantiza el pago oportuno y la demanda sostenible

Logros principales del Fondo Rotatorio

1. Ha ayudado a eliminar la poliomielitis, el sarampión y la rubéola

2. Ha ayudado a alcanzar una cobertura de vacunación de más del 93% y ha acercado a la Región a su meta de cobertura de por lo menos el 95% por distrito (para DPT3)

3. Ayuda a los Estados Miembros a cubrir más del 95% de los costos de la vacunación con presupuestos nacionales

4. Ha facilitado la introducción rápida y equitativa de nuevas vacunas, como aquellas contra la neumonía, el rotavirus y el virus del papiloma humano