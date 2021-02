¿México sabía o no sobre las acusaciones contra Cienfuegos?

La detención de Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Los Ángeles, California, no solo causó sorpresa a la sociedad mexicana, sino también al Gobierno de México, quien no supo que el general era investigado por sus presuntos nexos con el narcotráfico por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

¿O sí lo sabía?

Durante la conferencia mañanera de este 29 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que han hecho saber al gobierno de Estados Unidos las molestias del Estado mexicano por no haber compartido información sobre el caso Cienfuegos.

“Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información (la investigación contra Cienfuegos) con nuestro país [...] , tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio”, dijo Ebrard.

El canciller detalló que dicha inconformidad con la información no compartida del caso Cienfuegos se hizo saber a Estados Unidos tanto de forma verbal como escrita.

#EnLaMañanera El canciller @m_ebrard mencionó que México le expresó a EU su descontento, de manera verbal y escrita, porque no se compartió la información de la detención del general Salvador #Cienfuegos . pic.twitter.com/kfajwrlIpH

Los dichos de Ebrard se dieron luego que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, asegurara que sabía de las investigaciones contra Cienfuegos desde 2019.

Por reglas de confidencialidad, detalló Landau, no dio información a nadie del caso, ni siquiera a su equipo más cercano.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí sabía de las indagatorias sobre Cienfuegos desde antes de su detención.

En la conferencia mañanera del 16 de octubre el presidente aseguró que 15 días antes de la captura la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, le informó que había una investigación contra Cienfuegos.

“A mí me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo y que involucraba al señor general Cienfuegos, pero no había nada oficial”, dijo López Obrador.

Andrés Manuel detalla que esa información se la dio personalmente Bárcena en una visita a Palacio Nacional.

Pero si Bárcena le dijo a López Obrador que estaban investigando a Cienfuegos, por qué Ebrard hace saber a Estados Unidos de las molestia de México por no haberle dicho del caso.

¿México realmente no sabía de las investigaciones contra Salvador Cienfuegos?, ¿Bárcena no informó a su jefe directo, Marcelo Ebrard? o ¿el presidente está mintiendo?

César Gutiérrez, experto en temas castrenses, duda que el gobierno mexicano no supiera que Estados Unidos iba por Salvador Cienfuegos.

"Es imposible que no lo supieran, el presidente o la Sedena, cuando el presidente menciona que la embajadora le informa que existe una investigación en contra del general, para mi eso ya es un aviso de que hay algo y que están cuidándose las espaldas", dijo en entrevista para la mesa de análisis El Heraldo de México y La Silla Rota.

Por su parte, Gerardo Rodríguez, profesor de seguridad nacional de la Universidad de las Américas de Puebla, asegura que el gobierno de México tiene que explicar cómo y cuándo fue informado del caso Cienfuegos, si fue por canales oficiales o informales.

A Rodríguez no le sorprende que México no supiera, pues hubo dependencias de alto nivel en Estados Unidos que no lo supieron cómo el mismo Departamento de Defensa estadounidense, quienes -dice- temen que ese hecho entorpezca las relaciones en los Ejércitos de ambos países.

Édgar Cortéz, experto en derechos humanos, se dice preocupado más por saber si el gobierno de México estaba enterado de la orden de aprehensión contra Cienfuegos y si lo estuvo ¿por qué no actuó?

"¿Por qué si había un nivel de información el gobierno mexicano no actuó?, porque una detención de este nivel iba a tener un efecto entre la relación entre ambos países, pero también un efecto con la Sedena y si estas instituciones son clave para el gobierno, hubiera tomado cartas en el asunto y la pregunta es ¿por qué no lo hizo?", sentencia Cortéz.