México regresa al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué implica?

Mañana, México regresa nuevamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como uno de los diez miembros no permanentes para el bienio 2021-22.

Para Arturo Sarukhánm en su columna del Universal, el que mañana el país asuma su asiento en el órgano más importante para preservar y dirimir los temas de la seguridad y paz en el mundo significa, "las oportunidades que se abren para potenciar el peso específico de México en el sistema internacional".

"La presencia y participación de México en el Consejo no será un día de campo, sobre todo si no entendemos y asumimos lo que ello implica. Y si bien no podemos detener las olas, sí podemos aprender a surfearlas. Vayamos por partes", dice la columna de Sarukhánm.

Pues, el mundo vive un momento de enorme fluidez y volatilidad geopolítica y es posible que las secuelas de la pandemia de covid-19 no sólo acentúen los choques entre tres de los miembros permanente del Consejo -a decir, Estados Unidos, China y Rusia- sino que profundicen tendencias sociales, económicas y de seguridad que alimenten tensiones y conflictos al interior de algunos Estados y entre algunas naciones vecinas.

"Además, México no podrá escapar de asumir posturas en estos asuntos y tendrá que navegar, como Odiseo, a través del estrecho en el que se encuentran dos monstruos, Escila y Caribdis, sin acercarse demasiado a uno u otro lado", dice la columna.

¿CÓMO ENCARAR ESTA NUEVA OPORTUNIDAD DE ACTIVISMO DIPLOMÁTICO MEXICANO?

El Consejo es un espacio donde se tienen que calibrar riesgos, así como costos y oportunidades, y para países -como México- con menos instrumentos reales de poder duro, una diplomacia carente de riesgo ahí equivale a una diplomacia carente de resultados.

"No podemos girar la vista ante la opresión del autoritarismo de cualquier signo ideológico; tenemos corresponsabilidad para con las causas de la libertad, los derechos humanos y la democracia liberal; y debemos redoblar nuestro compromiso con la participación mexicana en las operaciones de paz de Naciones Unidas", escribió el columnista del Universal.

Los siguientes dos años pondrán a prueba tanto a la diplomacia mexicana y su congruencia con lo que implica estar en el Consejo de Seguridad, como la madurez de sus actores políticos y de opinión pública.