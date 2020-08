México recibirá entre 2 mil y 3 mil vacunas rusas contra covid

México recibirá entre 2 mil y 3 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra covid-19, adelantó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien recordó que nuestro país también tiene acuerdos para recibir vacunas con Inglaterra, China, Estados Unidos y Francia, para tenerlas "al mismo tiempo que los países avanzados".

El canciller destacó que gracias a las negociaciones emprendidas con los desarrolladores de los principales proyectos de vacunas contra covid-19, el gobierno de México cumplirá con el objetivo de tener acceso oportuno a estas inmunizaciones.

Al encabezar el evento de la "Juntos por la Salud" de la Fundación Mexicana para la Salud, Ebrard Casaubón detalló que tras la reunión con el embajador de la Federación Rusa en México, se recibirán entre 2 mil y 3 mil dosis para desarrollar el ensayo clínico correspondiente a la fase III.

"De modo que ya tendríamos acuerdos con China, que desarrolla la fase III de sus ensayos clínicos; con Estados Unidos; con Francia; obviamente, con Inglaterra, que es AstraZeneca-Oxford y ahora Rusia. El objetivo estratégico es que tengamos todas y que México tenga acceso oportuno en tiempo y forma", mencionó.

El canciller recordó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presentes en todos los proyectos de vacunas en el mundo, para que México llegue lo más pronto posible, "es decir, que estemos al mismo tiempo que los países avanzados para no estar obligados a esperar seis meses o más para el acceso a la vacuna".

Respecto al proyecto de vacuna de AstraZeneca recordó que "si la Fundación Slim no nos hubiese ayudado, no habríamos podido tener los recursos, no porque el gobierno de México no los tenga, sino porque no podemos ponerlos en esta etapa. Si no hubiese habido un enlace confiable entre los laboratorios de dos países, no se hubiera podido organizar una cadena de producción. Tiene muchas implicaciones muy complejas: el transporte, la red de frío, las autoridades regulatorias, las autoridades aduanales, entre otras".

TRATAMIENTO DE PLASMA CONTRA COVID, A UN PASO DE SER APROBADO

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, adelantó que el protocolo para tratar con plasma a pacientes con covid-19 está en la última fase y que próximamente pasará a verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Señaló que como todo estudio clínico debe de pasar algunas fases y que se prevé que en las próximas semanas pase a Cofepris, si se aprueba que se utilice el plasma como un tratamiento específico para covid, entonces ya se podrá utilizar de forma masiva.

Robledo Aburto destacó que en el Seguro Social continúan promoviendo la donación de plasma y que incluso él fue a donar, ya que generó anticuerpos tras haber enfermado de coronavirus.

Respecto a la colaboración con hospitales privados, el director general del IMSS dijo que esto ha permitido desahogar 3 mil atenciones diarias por hernias, lo cual significa que los derechohabientes con estos padecimientos no están en una unidad hospitalaria o en las áreas de Urgencias que atienden casos de covid-19.

"La pandemia nos está dejando esas lecciones: que podamos trabajar juntos, como lo dice el emblema Juntos por la salud, y juntos en esa base de confianza y de entendimiento de que en la pandemia nunca debemos pensar cómo vamos a sobrevivir al covid, tenemos que pensar cómo vamos a vivir con él", indicó.