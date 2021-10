México recibe de Italia piezas arqueológicas sustraídas ilegalmente

ROMA.- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, recibió hoy en Roma por parte de los carabineros italianos tres piezas arqueológicas de 2.500 años de antigüedad sustraídas ilegalmente, informó en redes sociales.

"Con el general Roberto Riccardi, de Carabineros de Italia, entregando reconocimiento de la Secretaría de Cultura y el Director del INAH por su notable y comprometida actuación en favor de la recuperación de piezas patrimonio histórico de México. Nuestra gratitud y sincera amistad!!!", escribió en un mensaje.

Con el General Riccardi, de Carabineros de Italia, entregando reconocimiento de la Secretaría de Cultura y el Director del INAH por su notable y comprometida actuación en favor de la recuperación de piezas patrimonio histórico de México. Nuestra gratitud y sincera amistad!!! pic.twitter.com/iZ0mwQrEZV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 29, 2021

Ebrard se encuentra en Roma para participar mañana en la cumbre de líderes del G20 en representación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según informaron este viernes las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Cultura de México, las piezas son una vasija globular de origen prehispánico (300 a.C.-600 d.C.) y dos figuras antropomorfas elaboradas en cerámica que pertenecen a la cultura de Teotihuacan, con fecha en el periodo del Clásico mesoamericano (250-600 d.C.), detallaron.

"Italia sigue dando ejemplo del compromiso con su patrimonio y con el de otras naciones. Las piezas que hoy se reintegran significan mucho para México", declaró Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, en un mensaje virtual.

El comandante de los Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural (TPC) de Italia, Roberto Riccardi, entregó los objetos al embajador de México en Roma, Carlos García de Alba, en un evento simbólico.

Militares de los Núcleos TPC de las ciudades de Turín y Ancona recuperaron las piezas tras investigaciones italianas que certificaron su exportación ilícita desde México.

Las figurillas teotihuacanas se recuperaron con control y monitoreo del comercio en línea, mientras que la vasija globular se descubrió en una investigación de la comercialización ilícita de obras de arte.

"Las personas que compran y comercializan piezas sustraídas ilegalmente, a la luz del derecho mexicano, son delincuentes, por lo que se está trabajando con otros países que tienen normas similares en materia penal o administrativa, ya que existe una corresponsabilidad", dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, el Gobierno de México ha intensificado sus reclamos de objetos históricos en el extranjero.

La Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han denunciado subastas en ciudades como Nueva York y París.

"El patrimonio de México no es un artículo de lujo para un coleccionista, no es algo que deba ornamentar una casa, es parte de nuestra raíz, son testigos de lo que somos como país. Hacemos un llamado para que no se compre este arte", manifestó este viernes la secretaria Frausto.

México colabora desde 2013 con el comando especializado en patrimonio de Italia, lo que ha permitido restituir al país 74 piezas arqueológicas, además de estas tres recientes, y 594 exvotos, que son imágenes ofrecidas a la divinidad en la religión católica.

Italia sigue dando ejemplo de compromiso con el patrimonio cultural. Hoy se repatriaron tres piezas arqueológicas. El reencontrarnos con ellas nos permite enriquecer la historia de México. Gracias a @m_ebrard, @dariofrance, @cgarciadealba y a Roberto Riccardi. pic.twitter.com/IMXH92Iw3j — Alejandra Frausto (@alefrausto) October 29, 2021

En su viaje a Roma, el secretario mexicano también tuvo este viernes una reunión con el consejero delegado de la empresa italiana de construcción naval Fincantieri, Giuseppe Bono, con quien habló de un proyecto de astillero en Puerto Progreso, en Yucatán.

Ebrard calificó la reunión de "muy interesante" en un vídeo en las redes sociales y dijo que el proyecto podrá activar el puerto para convertirlo en "un centro de gran escala de cruceros y otras naves".

"Esta inversión implicaría un cambio estratégico en el sector naval y turístico de México. Venimos al G20, pero también hay que cuidar las inversiones y otras cuestiones de carácter bilateral con Italia", dijo.

La cumbre del G20 comenzará el sábado a las 10.00 horas locales (8.00 GMT), con la llegada de mandatarios como los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Jair Bolsonaro, entre otros.