México rebasa los 300 mil muertos oficiales por covid en 2 años de pandemia

México rebasó las 300 mil muertes oficiales por covid, a casi dos años de que inició la pandemia y en medio de la incertidumbre por ómicron. Especialistas criticaron que el gobierno sigue minimizando el riesgo por la nueva variante, aunque hay un aumento en los contagios.

La Secretaría de Salud informó que las defunciones causadas por el virus Sars-CoV-2 suman 300 mil 101, un aumento de 168 que se confirmaron en las últimas 24 horas. Los casos estimados de covid son 4 millones 316 mil 404, mientras que los casos activos estimados por la dependencia son 128 mil 929, que son las personas que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días.



El primer caso confirmado de covid ocurrió el 27 de febrero de 2020, casi un mes después, el 18 de marzo, se reportó la primera defunción en el Instituto Nacional de enfermedades Respiratorias (INER).

Respecto a los contagios, el mes en el que más personas se infectaron fue agosto de 2021, cuando la Secretaría de Salud reportó 504 mil 158 casos, poco más de los que hubo en enero del mismo año, que fueron 438 mil 166.

Mujer se realiza prueba PCR para detección de covid (Fotografía: Cuartoscuro)

En 22 meses de pandemia el momento más difícil respecto a las defunciones fue en enero de 2021, cuando fallecieron 32 mil 729 mexicanos, tanto en hospitales como en sus casas, ya que el Sector Salud no se dio abasto para atender a tantas personas con coronavirus.

Aunque el gobierno reconoce 300 mil muertes oficiales por covid, la cifra es mayor. Los datos de Exceso de Mortalidad muestran que hasta la semana epidemiológica 44, que terminó el 6 de noviembre, había 448 mil 633 defunciones asociadas a covid.

Solamente en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 200 mil 256 decesos por covid, 74 mil 449 más que los que indicó la Secretaría de Salud al cierre del año pasado, que fueron 125 mil 807.

"UNA COSA ES QUE ÓMICRON SEA MÁS LEVE Y OTRA QUE NO HAGA DAÑO

Trasladan cuerpo de pacientea carroza funeraria (Fotografía: Cuartoscuro)

Con 300 mil defunciones por covid oficiales, México ya rebasó cinco veces el escenario catastrófico de 60 mil muertes que estimó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Sin embargo, al igual que al inicio, el gobierno sigue subestimando al covid y sus graves afectaciones.

Después de casi un año en el que la variante Delta golpeó a México, las alertas se encendieron nuevamente el 3 de diciembre, cuando se confirmó el primer caso de Omicron, un empresario sudafricano que llegó al país.

"La variante Ómicron no causa enfermedad más grave, hay que tenerlo presente, es paradójico, pero una variante que sea más transmisible como ómicron y que no causa enfermedad más grave, de hecho ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente", resaltó el subsecretario el día que informó del primer caso.

En la conferencia matutina del 28 de diciembre, López-Gatell reiteró que la nueva variante es más transmisible, pero causa menos enfermedad grave, y señaló que la inmunidad inducida por vacunación o por haber enfermado de covid sigue siendo eficaz para impedir el contagio.

"Es muy importante no perder de vista esta información porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante ómicron", declaró el subsecretario.

Especialistas señalaron que, como ha ocurrido durante toda la pandemia, el gobierno sigue minimizando el peligro que podría traer la nueva variante, que si bien produce enfermedad menos grave, no quiere decir que no cause afectaciones.



Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que "es verdad que no es tan grave, pero también es verdad que están súper minimizando el peligro. La motivación política, la motivación económica, han hecho que se minimice de una manera increíble el peligro que puede haber para la gente, porque una cosa es que la enfermedad sea más leve y otra que no haga daño, y sí puede hacer daño".



López Cervantes indicó que hasta ahora se sabe que ómicron produce menos muertes, aunque no se ha determinado si es porque la cantidad de gente vacunada o porque en términos biológicos la enfermedad que produce el virus es menos grave.

"Eso no es para confiarse, es algo que habría que comprobar poco a poco, pero aquí en lugar del poco a poco se le abrió la puerta, entonces estamos casi casi siendo un laboratorio de demostración de lo que puede llegar a ser ómicron", criticó el especialista de la UNAM.

Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, criticó varios aspectos de la estrategia del gobierno contra la covid, como la negativa a vacunar a menores de 12 años, ya que eso los deja más expuestos a las nuevas variantes, como ha ocurrido con ómicron.

(Fotografía: Cuartoscuro)

Señaló que despreciar lo que puede pasar con ómicron es el mismo discurso que dieron las autoridades desde el principio, mientras que lo que se observa en el resto del mundo es que la nueva variante es menos virulenta, es decir menos agresiva, porque llega menos al pulmón y se queda en vías más altas, en los bronquios, lo que la hace más contagiosa porque está más cerca del exterior.

"Pero dado que es más contagiosa, vamos a suponer que sea 10 veces más contagiosa, pero 5 veces más peligrosa, bueno, vamos a tener de todos modos una población hospitalizada dos veces mayor", alertó el especialista de la UAM-Xochimilco.

Fila de espera para realizarse la prueba covid (Fotografía: Cuartoscuro)



"Yo creo que no han entendido nada, yo creo que toda la respuesta de la Secretaría de Salud la podemos enmarcar dentro de una respuesta no enfocada a cuidar la salud de los mexicanos, sino enfocada a cuidar los proyectos del presidente, que están muy distantes lo uno de lo otro", indicó Bojalil Parra.

En tanto, ómicron sigue ganando terreno en México y de acuerdo con Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) actualmente se han detectado 254 casos de esta variante en México, aunque la predominante sigue siendo delta, con 414 casos en las últimas 4 semanas.

La última semana de 2021 se registró un aumento en los contagios de covid, que rebasaron los 8 mil diarios, niveles que no se habían reportado desde septiembre, pero las muertes no se incrementaron de la misma manera, debido a la vacunación.

A pesar de esto, las proyecciones no son alentadoras, ya que el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington estimó que para el 1 de abril de 2022 México podría reportar 432 mil 396 muertes por covid, aunque podrían aumentar a 451 mil 187 si ómicron tiene un gran impacto en el país.

