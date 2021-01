México rebasa los 130 mil muertos por covid y sigue rompiendo récord de casos

"Hace un momento acaba de fallecer un compañero nuestro. La esposa está afuera inconsolable y me sobran las ganas de abrazarla, pero no puedo. Se me parte el corazón", enfatizó la doctora Damaris Navarro, quien lleva meses en la primera línea de batalla contra la covid-19. Su compañero es uno de los más de 130 mil mexicanos que hasta la fecha han muerto por este virus.

Diciembre fue el mes con más casos y muertes de covid-19 en el país. En los últimos 16 días, fallecieron en promedio 699 personas a diario por covid-19, es decir, 29 personas cada hora. Así fue como México llegó a los 130 mil decesos por coronavirus, en un momento álgido de la pandemia, con un aumento en los contagios y en las hospitalizaciones, que tienen al límite en especial al Valle de México.

El 18 de marzo del año pasado se reportó la primera muerte por covid-19 en el país, desde entonces a la fecha se han reportado 131 mil 031 muertes, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, En tanto, los casos confirmados suman un millón 493 mil 569 casos.

Este jueves se registró un nuevo récord de casos confirmados, ya que hubo 13 mil 734 casos nuevos y mil 44 decesos más. En los últimos tres días se han reportado cifras de más de 10 mil personas infectadas y más de mil fallecimientos. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, alertó que en este momento ya se superaron los niveles de contagios que se reportaron en la primera parte de la pandemia.

Desde la primera muerte por coronavirus a la fecha, el promedio diario de decesos es de 448, pero cabe recordar que la tendencia ha variado mucho a lo largo de los meses y que los contagios se aceleraron principalmente en julio y de diciembre a la fecha.

En sólo 16 días nuestro país pasó de 120 mil 311 defunciones a 130 mil, un promedio diario de 699 lamentables defunciones al día, personas que son más que una cifra que queda en el registro nacional, ya que todos ellos tenían seres queridos que hoy los extrañan.

De acuerdo con los datos oficiales, el 63.39% de quienes perdieron la vida eran hombres, mientras que el 36.61% eran mujeres, aunque el virus Sars-CoV2 no hace distinciones. Las comorbilidades también han sido un factor determinante, ya que el 45.8% padecía hipertensión, 38.4% diabetes y 23.2% sufría obesidad.

Al revisar la información de quienes han muerto por coronavirus, se detectó que 36 mil 357 de ellos estaban entre los 60 y 69 años, que es el rango en el que han ocurrido más decesos, 32 mil 817 de ellos estuvieron hospitalizados, mientras que 3 mil 540 fueron enviados a morir a su casa porque fueron atendidos de manera ambulatoria.

El siguiente rango de edad en el que se han registrado más defunciones es el de 70 a 74 años, con 14 mil 819 personas que recibieron atención médica en un hospital y mil 523 que fueron tratados de manera ambulatoria.

Les siguen quienes tenían entre 55 y 59 años de edad, ya que 13 mil 966 estuvieron hospitalizados cuando enfermaron de covid y mil 706 fallecieron en su hogar, según la información de la Secretaría de Salud.

PREVÉN MÁS DE 164 MIL MUERTES AL 1 DE ABRIL

México llega a las 130 mil muertes en medio de un repunte en los contagios que será superior a la primera ola que vivimos el año pasado. Solamente en diciembre hubo 19 mil 867 decesos, superior a las 18 mil 919 que hubo en julio, que hasta ahora había sido el momento más alto de la pandemia.

Lo mismo sucede con las infecciones, ya que cerramos el año con 312 mil 551 casos confirmados en diciembre, también por arriba de los 198 mil 548 contagios que hubo en el mes de julio.

Enero se perfila para superar estas cifras, pues en los primeros seis días se reportaron 4 mil 180 defunciones por el virus Sars-CoV2, así como 53 mil 741 casos confirmados, mientras que en el mismo periodo de diciembre hubo 3 mil 777 decesos y 62 mil 307 personas contagiadas.

Aunque las vacunas contra covid-19 representan una esperanza, no veremos resultados en poco tiempo. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington proyectó que para el 1 de abril habrá más de 30 mil defunciones más.

De acuerdo con sus estimaciones, si continúa el avance con la aplicación de vacunas covid en los próximos 90 días, para el 1 de abril México tendrá 164 mil 661 decesos por coronavirus.

La cifra podría aumentar a 170 mil 222 defunciones si se relajan las medidas de prevención, incluso si se mantiene la vacunación. Por el contrario, si el 95% de la población usa cubrebocas y sigue la aplicación de las dosis de la vacuna, las muertes serían 157 mil 745.

ESPECIALISTAS ESTIMAN QUE COVID PODRÍA SER LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE DE 2020

Es probable que covid-19 sea la primera causa de muerte en 2020, de acuerdo con el análisis publicado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el texto, Rafael Lozano, del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, y María de Jesús Ríos-Blancas, de la Fundación de Carlos Slim de la Salud, señalaron que "con los datos disponibles, hasta el momento no es posible responder si covid-19 será la primera causa de muerte en México, pero intuitivamente todo parece apuntar que sí lo será a nivel nacional y en la mayoría de las entidades federativas".

Detallaron que esto va a depender de la forma en que se cerró la estadística de defunciones de 2020, asociado a los problemas de certificación de las causas de muerte y a las dificultades para la codificación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tarda entre 10 y 11 meses en dar a conocer las principales causas por las que murieron los mexicanos, así que se podrá conocer con claridad a finales de 2021.

Sin embargo, para poner en contexto, en 2019 la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, que provocaron 156 mil 041 decesos, el segundo lugar fue la diabetes mellitus, con 104 mil 354 y el tercero los tumores malignos, con 88 mil 680 defunciones.