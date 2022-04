México presenta argumentos ante juez contra fabricantes de armas: Ebrard

Este martes el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio y un equipo de abogados en Estados Unidos presentará los argumentos orales para sustanciar la demanda del gobierno de México contra los fabricantes de armas por la negligencia con que actúan y las consecuencias que ello produce en nuestro país.

Nuestro Consultor Jurídico y el equipo de abogados en EU presentan los argumentos orales para sustanciar la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas por la negligencia con que actúan y las consecuencias que ello produce en nuestro país. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 12, 2022

El canciller Marcelo Ebrard manifestó su optimismo sobre la admisión de la demanda presentada por México en la Corte de Massachusetts, Estados Unidos, contra los fabricantes de armas de ese país y este martes toca el turno para que la defensa mexicana presente sus alegatos de manera oral ante el juez Dennis Saylor, en contra de Smith & Wesson quienes han incurrido en prácticas negligentes de fabricación, venta y distribución.

Una buena síntesis del estado actual de la demanda del Gobierno dd México contra fabricantes de armas en EU, mañana presentamos nuestros argumentos ante la Corte de Distrito de Massachusetts : https://t.co/W3J2UPyWQh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 11, 2022

En agosto de 2021, México demandó a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de Estados Unidos, entre las que se encuentran Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt´s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de todo Estados Unidos.

En la demanda se acusó a estas empresas de promover prácticas comerciales negligentes e ilícitas, con las que se facilita el tráfico ilegal de armas a nuestro país.

De acuerdo con el consejero jurídico de la SRE, México es el quinto país en el mundo con más armas de fuego sin registrar y se calcula que hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país.

Además cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde Estados Unidos hacia nuestro país y de acuerdo con cifras oficiales, entre el 70 y 90 por ciento de las armas encontradas en escenas del crimen en México su origen se rastrean al vecino país.

DEMANDA DE ARMAS

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la demanda se interpuso ante una Corte Federal en Boston en agosto de 2021 no es contra el gobierno estadounidense, sino contra los fabricantes.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios al año, de acuerdo con datos presentados por la cancillería. Además, representan un costo de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.

EU RECHAZA DEMANDA

La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó la demanda que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues "son acusaciones infundadas".

La NSSF, con sede en Newton, Connecticut, sostuvo que son falsos los argumentos de la SRE de México respecto a que con sus ventas al mayoreo provoca un trasiego ilegal de armas de fuego.

Los alegatos son infundados; el gobierno de México es el responsable de la rampante corrupción y del crimen que priva entre sus fronteras", señalo Lawrence Keanne, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la NSSF.

En este sentido, aseguró Keanne que, la actividad criminal en México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, de personas y por los cárteles y crimen organizado que han plagado a los mexicanos.













kach