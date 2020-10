México pacta acceso a 146.8 millones de dosis de vacunas covid

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que gracias a los convenios realizados con COVAX y las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Cansino Biologics, México tendrá acceso a 146.8 millones de dosis de vacunas contra la covid-19.

Este martes, se firmó un acuerdo en la conferencia mañanera con AstraZeneca para tener acceso a 77.4 millones de dosis entre marzo y agosto.

Se dio a conocer que Cansino Bio, una empresa china, es otra de las vacunas a las que México tendrá acceso y se hará un compromiso por 25 millones de dosis, a entregarse en diciembre de este año.

El canciller Ebrard apuntó que suman 7 proyectos de vacuna en Fase 3 que se llevan a cabo en México: Janssen, Sputnik V y Novavax, entre otras.

#EnLaMañanera La presidenta de @AstraZeneca en México, Sylvia Varela, resaltó que esperan tener resultados preliminares en el 2021 y que, en caso de que tengan éxito, más de 700 millones de dosis producidas por mexicanos se quedarán en México, de manera gratuita *rb pic.twitter.com/vifg1uo9bK — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2020

El funcionario indicó que ya dio un anticipo por estas inyecciones, y que la cantidad restante a pagar se liquidará una vez se complete la entrega.

Ebrard dijo que estos pactos se suman al anticipo que el gobierno de México entregó al mecanismo COVAX la semana pasada, con el que se tendrá acceso a 51 millones 573 mil 200 dosis de las inyecciones en un régimen de dos dosis por paciente.

#EnLaMañanera "Hoy vamos a atestiguar es la firma con AstraZeneca-Oxford que le garantiza a México el acceso a 77.4 millones de dosis que en un periodo de marzo a agosto, serán entregadas a nuestro país" informa el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/YU6CQqF7xK — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2020

El canciller remarcó que de esta forma el país dispondrá de las dosis para vacunar a más de 100 millones de mexicanos en contra del coronavirus covid-19.

Agregó que los resultados de las vacunas antes citadas serán presentados ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para recibir el visto bueno.

#EnLaMañanera El portafolios #COVAX incluye 18 vacunas , a las cuales tendrá acceso México. Se ha firmado ya con #COVAX y cubrir el pago correspondiente para 25 millones de mexicanas y mexicanos, informa el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/vW3EFq6HwM — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2020

DE LA FUENTE ALERTA ESPECULACIÓN CON LAS VACUNAS COVID

Países especulan con las vacunas contra covid-19 y eso representa un riesgo para todos en el mundo, incluido México, advierte Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas. "México no se va a quedar fuera", sentencia.

En entrevista para el programa Mesa de debate de La Silla Rota y El Heraldo de México, el exrector de la UNAM detalla los esfuerzos en distintos ámbitos por tener la vacuna.

¿México no está en riesgo de quedarse rezagado o de que su población se quede sin vacunas?

Riesgo, yo creo que todos tenemos algún tipo de riesgo en estos momentos, ni siquiera es sano hablar de que no hay riesgo, por salud mental hay que decir que hay que afrontar no uno sino varios riesgos a nivel individual, social, regional, nacional y global en todas las escalas, entonces, siempre hay riesgo. Creo que la iniciativa de México, a la que ya nos referimos, que fue la primera, que fue muy importante, se ha convertido en un referente y eso le ha abierto a México muchas puertas.

La cancillería, porque no es sólo un tema de la delegación en la ONU, en conjunto y encabezados por Marcelo Ebrard personalmente y otros colaboradores, han estado presentes en prácticamente todos los esquemas, proyectos, plataformas donde hay posibilidades donde se puedan adquirir vacunas, que sean primero seguras, y después efectivas.

No todas son 100% seguras, ni todas son 100% efectivas, hay que valorar qué tan seguras, qué tan efectivas y en que modalidad. Es un proceso que ahora, ante la urgencia que todos tenemos, a veces me da la impresión que los medios lo han trivializado un poco, y ahora pues ya todo el mundo se vuelve experto en vacunas, una cosa es tener la inquietud de conocer un poco más y el derecho a dar tu punto de vista y otra cosa es realmente entenderle un poco más. Yo mismo no me considero un científico experto en vacunas.

Ahora bien, dentro de las posibilidades no puedo pensar que haya un flanco que pudiera ser ventajoso para México en materia de vacunas que no lo hayamos cubierto de alguna forma. Pero esto cambia mucho, a lo mejor si me haces esta misma pregunta dentro de dos semanas te tendría que contestar oye fíjate que, aparecieron otros tres espacios que no teníamos contemplados, hay que meterlos porque traen buenos resultados preliminares, porque son científicos serios, porque traen buen capital detrás, etcétera.

Ahora, hay países que están especulando con las vacunas, a ver países que han comprado cientos de millones de dosis de vacunas que todavía no están probadas, cuesta muchísimo dinero, nosotros, México, no tiene esos recursos ni esa filosofía.

Se necesita mucho dinero no sólo para desarrollar la vacuna, sino para que una vez que tengas el producto este que queremos que tenga estas características, seguridad y eficacia, ahora viene la escalada para miles de millones de dosis.





(Luis Ramos)