"México no intervendrá en asuntos de otros países": Ebrard

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 07/01/2019 10:22 a.m.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, defendió el principio de no intervención en asuntos internos de otros países, como parte de la política exterior de Mexico.

Defendemos el principio de no intervención, solución pacífica de los conflictos, cooperación para el desarrollo, que es lo que manda nuestra Constitución", dijo en la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC), celebrada en la sede de la dependencia.

"Pero no intervención no significa pasividad, pero sí significa respeto a los países", añadió.

Ante embajadores y cónsules de México, el canciller aclaró que al gobierno mexicano sí le preocupan los derechos humanos.

Nos preocupan esencialmente. Este será un gobierno con un compromiso muy profundo con los derechos humanos, ya se está viendo, en primer lugar en Mexico, eso nos va a dar autoridad para opinar en el ámbito internacional en esa materia", explicó.

El gobierno mexicano busca lo mismo en valores democráticos, añadió.

Esencialmente la congruencia entre las causas que defendemos y las políticas que aplicamos en nuestro país".

El tema de la no intervención fue mencionado también por el presidente Andres Manuel López Obrador, cuando fue cuestionado de por qué Mexico no firmó la Declaración de Lima, para no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, iniciativa a la que se sumaron distintos países.

Ebrard inauguró la REC, donde adelantó que se verá el diseño de la política exterior del nuevo gobierno mexicano, "no porque no tengamos ideas preconcebidas o tesis sino porque respetamos al servicio exterior", expresó.

Agregó que este 7 y 8 de enero se celebrarán reuniones de embajadores y cónsules por región para tratar temas de las causas a defender y para las nuevas dimensiones de la política exterior que quieren subrayar en los próximos años.

LEA TAMBIEN México elude firma de declaración de Grupo de Lima vs. Maduro Los 14 países que conforman el bloque, excepto México, endurecerán sanciones contra el gobierno de Venezuela

LEA TAMBIEN Grupo de Lima alienta un golpe de Estado: Venezuela El gobierno venezolano reiteró que el presidente Nicolás Maduro tomará posesión el próximo 10 de enero para un nuevo mandato

cmo