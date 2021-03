México no está exento de nueva crisis económica, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que México no está exento de una nueva crisis económica.

En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano llamó a "no confiarnos porque no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados".

López Obrador indicó que para evitar un escenario como ese, los mexicanos deben cuidarse de que inicie una tercera ola de contagios de covid-19.

"Hay que cuidarnos para que no venga una tercera ola, todavía no termina la pandemia", expuso en Palacio Nacional.





MANTIENE AMLO OFENSIVA CONTRA JUEZ





El presidente López Obrador dio a conocer que mantendrá la ofensiva en contra del juez que frenó la aplicación de su reforma eléctrica, por lo que enviarán un "complemento de pruebas" al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para engrosar la queja interpuesta sobre el juzgador.

En la mañanera de este jueves, López Obrador dio a conocer que Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, le comentó que 10 días antes de la suspensión otorgada por el juez Juan Gómez Fierro, el CJF le cambió una de sus medidas.

"Le habían 'corregido la plana' a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder una suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba al que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo", lanzó.

El mandatario mexicano afirmó que la sentencia fue modificada de forma unánime en el caso referido, bajo el argumento de que "los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo".

El pasado lunes, López Obrador envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para pedir una investigación en contra del juez Gómez Fierro, por haber dado una suspensión provisional contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", expresó el mandatario en el escrito.

El magistrado contestó después que se iniciará una investigación solo si se cuentan con elementos para ello, también destacó la independencia que tienen los jueces.





PLEITO BIDEN VS PUTIN SERÁ PASAJERO: AMLO





El presidente López Obrador señaló que el enfrentamiento entre los presidentes de EU y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente, será pasajero.

"Deseamos buena relación entre los pueblos y entre los gobiernos del mundo, que no haya confrontación y mucho menos guerra; yo este creo que va a ser un asunto pasajero, solo un mal momento", indicó.

En una entrevista, Biden expresó ayer miércoles que considera a Putin como un asesino, a lo que el presidente ruso respondió: "el que lo dice lo es".

LAMENTA MUERTE DE VICENTE ROJO

El presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del pintor y escultor mexicano de origen español Vicente Rojo, a quien consideró un artista "muy, muy mexicano".

"Primero, enviar el pésame a familiares, amigos y a toda la comunidad artística y cultural de México por el fallecimiento de Vicente Rojo", expresó.

Recordó que Rojo, fallecido anoche a los 89 años, fue "un gran escultor y pintor" nacido en Barcelona que recibió "protección" de México en 1949.

"Lo sentimos muy, muy mexicano, como se sentía él", subrayó el mandatario.

López Obrador reveló que conoció a Rojo cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre el 2000 y el 2005, ya que el artista se encargó de diseñar la fuente de la Plaza Juárez, en la Alameda Central de la capital.

"Es una fuente muy bonita, muy bella de Vicente Rojo. Que descanse en paz", expresó.

Vicente Rojo falleció este miércoles a los 89 años de edad en Ciudad de México, informó el Colegio Nacional, institución académica "en la que se mantuvo activo en todo momento".