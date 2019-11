"México no está bien en el combate a la violencia política de género": Felipe de la Mata

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña reconoció que México no está bien en el combate a la violencia política de género y prueba de ello es que no existe una ley en la materia.



Al participar en el Foro "Derechos Humanos de las Mujeres. Acceso a la justicia a 25 años de la Convención de Belem Do Pará", el magistrado Felipe de la Mata dijo que ese fenómeno es tan complejo que requiere un análisis legislativo, donde haya un acuerdo mínimo de lo que como sociedad se necesita.

También reconoció que se necesita una legislación en el tema, y si va a haber una reforma electoral se debe pensar si se debe incluir esta ley.

El Magistrado explicó que, al carecer de una ley, la Sala Superior tiene que analizar estos casos bajo la óptica de violación por principios constitucionales, y sancionarlo como una nulidad genérica.

"México no está bien en los temas de violencia política de género. No nos hagamos tontos, no está regulado el tema. ¿Alguien me quiere enseñar dónde está la ley de violencia política de género? Claro, no hay, no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Hay voluntad política para que salga?".

Felipe de la Mata Pizaña consideró que también se deben reformular las nulidades, que están basadas en leyes de años pasados, y deben actualizarse.