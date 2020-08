México lucha contra uno de los peores brotes de covid en el mundo: NYT

"México está luchando contra uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo", aseguró The New York Times en un reportaje que colocó en la portada de su edición de este lunes.

Destacó que México es el tercer país con más muertos por covid-19 en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, solo contando cifras oficiales, sugiriendo que hay un subregistro de fallecidos por el nuevo virus.

El diario estadounidense asegura que, tanto la crisis por la pandemia, así como dicho subregistro, es consecuencia en gran medida al miedo que los mexicanos tienen de ir a los hospitales, pues ser internado en estos lo asimilan como una muerte segura.

Víctor Bailón llegó al Hospital General de México, en la capital del país, tenía síntomas graves de covid-19, pero se negó a ir ante un médico y cuando lo llevaron sus familiares ya era demasiado tarde. El hombre visiblemente enfermo del nuevo coronavirus de derrumbó en el suelo del hospital, no podía respirar. Resistió una hora más y luego falleció.

Dos días antes, había visitado a un médico cerca de su casa, ahí sus niveles de oxígeno eran bajos, pero le rogó a su esposa, Fabiola Palma Rodríguez, que no lo llevara al hospital. "Por favor, no me lleves allí, no quiero morir", le dijo. Cuando aceptó ya era demasiado tarde.

¿Por qué Bailón tardó tanto en ir al hospital? Estaba convencido de que los médicos estaban matando a pacientes con covid-19.

A esta idea se suma José Eduardo, hermano de Víctor, también presentó síntomas de covid-19 y decidió no ir al hospital. "Prefiero quedarme en casa y morir allí", dice.

La historia de los Bailón fue dada a conocer por The New York Times, diario estadounidense.

La lucha, dice, es más difícil debido al miedo que tienen los mexicanos de ir al hospital. "Muchos mexicanos ven el pabellón covid como un lugar donde solo espera la muerte, que debe evitarse a toda costa", señala el el diario.

La consecuencia a este miedo es que lo pacientes de covid son enviados al hospital cuando están tan graves que los médicos puedan hacer poco para ayudarlos.

"Miles de personas están muriendo antes de ver el interior de un hospital, según muestran los datos del gobierno, sucumbiendo al virus en los taxis en el camino o en los lechos de los enfermos en casa", señala The New York Times.

No solo eso, pues atender a pacientes de covid-19 desde casa puede propagar la enfermedad en una familia y contribuye a esconder el verdadero número de víctimas de la pandemia porque al morir en casa sin haber sido examinada ni contada oficialmente como víctima del virus.

Y no es para menos, prácticamente cuatro de cada 10 personas que son hospitalizadas por covid-19 en la Ciudad de México mueren, según datos oficiales. Esto significa una mayor tasa de mortalidad que en varias ciudades que fueron el epicentro de la pandemia, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, menos del 25% de los pacientes covid murieron en hospitales.

A esto se agrega el poco tiempo que pasa entre que son hospitalizados y fallecen. En mayo, casi la mitad de todas las muertes por covid-19 en los hospitales de la Ciudad de México ocurrieron dentro de las 12 horas posteriores a la admisión del paciente, mientras que en Estados Unidos por lo general pasaron cinco días internados.

Esta situación ha provocado el surgimiento de teorías sin fundamento entorno al covid-19 las cuales se pueden resumir como el gobierno te quiere muerto.

Así pasó en Ecatepec, cuando pacientes de covid-19 ingresaron al Hospital de Las Américas en mayo pasado agredieron al personal de salud, se grabaron junto a bolsas de cadáveres y dijeron que estaban matando a sus seres queridos.

Modesto Gómez, que llevó a su esposa al Hospital General de México, escuchó que el gobierno estaba dejando morir a los ancianos por el virus porque tenían pensiones caras.

Héctor Mauricio Ortega, cuyo padre se encontraba intubado en el mismo hospital por covid-19, dijo que creía que los médicos estaban infectando deliberadamente a las personas con el virus "porque los países tienen una cuota de personas que deben morir cada año".

Raúl Pérez, quien lleva 16 días durmiendo en el hospital después de que su hermana se sometiera a una cirugía cerebral, menciona que ha conocido a siete familias de pacientes que habían acudido por otra enfermedad y luego habían muerto por el coronavirus.

Pérez no creyó los rumores al principio, pero luego los médicos le dijeron que su hermana, que todavía estaba intubada después de su cirugía cerebral, había dado positivo por coronavirus.

A esto se suman teorías como que los médicos supuestamente estaban robando el líquido de las rodillas de las personas o intercambiando los datos de sus huellas dactilares obtenidos de las lecturas del oxímetro.

Los funcionarios de salud de todos los niveles han comenzado a suplicar a los mexicanos que dejen de resistirse a la atención médica.

"Es muy importante que la atención tardía no contribuya a la muerte", dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud el mes pasado. "Por favor, vaya temprano a los hospitales, especialmente a las personas que están en mayor riesgo".

México suma más de 52 mil muertos por covid-19, según cifras oficiales, pero podrían ser más. Aún así, es el tercer país con más fallecidos por el virus en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.





