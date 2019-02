México gasta $5 mil en salud por habitante; nórdicos hasta 110 mil

MARILUZ ROLDÁN 13/02/2019 08:30 p.m.

En ningún país se logran cubrir todos los padecimientos de la población como lo propone el gobierno actual, pero sí es fundamental avanzar hacia la unificación del sistema de salud, afirmó Salomón Chertorivski Woldenberg, exsecretario de Salud, quien resaltó que para lograrlo se necesitan más recursos, porque actualmente se invierten 5 mil pesos al año en cada paciente, mientras que en Reino Unido esa inversión es de 70 mil.

"Y en los países nórdicos, porque hacia allá vamos, nos decían, se invierten más o menos 110 mil pesos por habitante", explicó quien fuera responsable de la Salud en la administración de Felipe Calderón. Añadió que a pesar de las limitaciones ha habido avances.

Explicó que en el sistema de salud ha habido una línea de continuidad de acciones en beneficio de la población, lo que llevó en 2003 a crear el Seguro Popular, que fue un parteaguas para incorporar a los mexicanos que no contaban con seguridad social por su empleo; aunque señaló que la falta de recursos es un obstáculo para que se puedan atender todas les enfermedades de la población.

Desmantelar el Seguro Popular sería catastrófico: Julio Frenk

Puso como ejemplo el cáncer de pulmón, que no está incluido en el catálogo de padecimientos atendidos por el Seguro Popular. Indicó que al año se registran 2 mil casos de esa enfermedad, pero para atenderlos se requieren casi 4 mil millones de pesos, cifra elevada para el presupuesto disponible. Por ello, destacó, no es posible cubrir todas las enfermedades. "Eso no ocurre ni en Luxemburgo", dijo.

En entrevista con La Silla Rota, el exfuncionario dijo que es importante conocer con claridad cuál es Plan Nacional de Salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de poder determinar de qué manera avanzará el sistema y cuáles son los principales riesgos.

Todavía no conocemos cuál es la estrategia. Se han dicho cosas, como que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) absorberá al Seguro Popular. Ahí yo les diría, cuidado, el Seguro Social tiene alrededor de 5 mil clínicas en conjunto, entre las de primer, segundo y tercer nivel de atención. La población del Seguro Popular se atiende en cerca de 21 mil unidades médicas en todo el país", mencionó.

Para Chertorivski Woldenberg, quien también tuvo a su cargo el Seguro Popular en el sexenio de Calderón, es fundamental impulsar la unificación del sistema de salud para que la población pueda ser atendida en las clínicas donde reciba los cuidados médicos que requiere sin importar si se trata del IMSS, el ISSSTE o a cualquier otra institución. Destacó que para lograrlo también se necesita un aumento al presupuesto que permita hacer esa reestructura.

Recordó también que la unificación del sistema de salud no se da sólo por modificar la ley, sino a través de una incorporación funcional de las capacidades instaladas que tiene el Estado Mexicano. Para ello se tiene que trabajar más en la administración.

Desabasto de vacunas deja desprotegidos a más de 700 mil niños

"Ya se piloteó esto, en el año 2012; logramos la integración funcional del sistema en Baja California Sur, para que sucediera que si un beneficiario del Seguro Popular podía tener su atención más cercana en un hospital del ISSSTE, la pudiera tener y funcionó. Ahí está la prueba y generas una compensación para financiar entre sistemas, a esto tendríamos que aspirar", dijo.

El ex secretario de Salud mencionó que otros dos factores que obligan a replantear el sistema de salud es la transición epidemiológica y demográfica de la población, ya que se ha registrado un aumento en los casos de enfermedades crónico-degenerativas y ante estos cambios es necesario trabajar en la prevención.

El primer punto fundamental es que el sistema en su conjunto debe moverse de un sistema curativo, como fue concebido, a un sistema preventivo. Lo que hoy el sistema de salud debería estar haciendo, sobre todas las cosas, es enfocar parte relevante de su atención a la prevención", enfatizó.

Chertorivski Woldenberg expresó que se debe trabajar en diversos temas, como cambiar los hábitos de la población que se dan de manera cultural, como el tipo de alimentación y la falta de ejercicio.

En medio de esta transformación que se está presentando en el sector salud, destacó que "parte relevante del Seguro Popular es cómo vamos atendiendo y cómo el IMSS y el ISSSTE se vuelven parte de un sistema que prevenga".

Respecto al tema de la corrupción que tanto ha mencionado el presidente López Obrador, Chertorivski Woldenberg reiteró que el sector salud necesita más dinero y que éste sea aplicado con transparencia y eficiencia, por lo que en caso de que alguien incurra en algún delito relacionado con los recursos, debe ser castigado e ir a la cárcel.

Sin embargo, alertó que no por ese tipo de situaciones se debe de modificar el sistema por completo, porque no todo funciona mal. Destacó que, en todo caso, se tienen que solucionar los problemas y actuar en quienes incurrieron en esos delitos, pero sin cambiar lo que está bien.

"Cuidado con diagnosticar mal. Qué duda cabe que hubo casos de corrupción. Los casos de corrupción deberían de conllevar a que esos rateros paguen sus culpas y no tirar, como se dice popularmente, el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Eso es donde tenemos que tener cuidado", enfatizó Chertorivski Woldenberg.

LEA TAMBIEN Retos en materia de Salud requieren dejar de lado la burocratización: Alcocer El titular de la Secretaría de Salud dijo que los principales problemas de México en la materia, como la obesidad, son un reto constante que requieren de un trabajo coordinado

djh