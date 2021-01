México, el paraíso para extranjeros que huyen del encierro estricto: NYT

Conforme ha avanzado la pandemia y los meses pasan, guardar la cuarentena y permanecer encerrado ya no es tan atractivo como antes para miles de jóvenes extranjeros, por lo que México ha resultado como el sitio perfecto para hacer home office y huir de las medidas restrictivas que otros países han impuesto, relata el diario estadounidense The New York Times.

Mientras que en el último trimestre de 2020, los contagios y decesos por covid-19 repuntaron en México y actualmente se vive uno de los puntos más álgidos de la pandemia, jóvenes extranjeros, principalmente estadunidenses, vieron a nuestro país como una buena opción para residir temporalmente debido a que las medidas impuestas son menos estrictas que en su lugar de origen.

De acuerdo con las cifras citadas por dicho diario, en noviembre más de 500 mil estadunidenses llegaron a México, de los cuales más de 50 mil llegaron al Aeropuerto de la Ciudad de México, 100 mil llegaron a Los Cabos y 236 mil a Cancún.

"No está claro cuántos son turistas y cuántos se están reubicando, al menos temporalmente. Algunos pueden ser mexicanos que también tienen pasaportes estadounidenses y están visitando a familiares. Pero al caminar por las calles de los barrios más modernos de la Ciudad de México en estos días, a veces puede parecer que el inglés se ha convertido en el idioma oficial", describe el medio estadunidense.

Entre algunos casos que el New York Times cita está el de George, un estadunidense de 31 años que trabaja en una start-up a distancia por el confinamiento en West Hollywood y por problemas con su salud mental por no poder salir de casa y pasar día y noche trabajando, vino a vivir a la Ciudad de México luego de que un amigo suyo viajara al mismo destino en Noviembre.

El caso de la canadiense Nicole también se suma al de los jóvenes extranjeros que vio en México una oportunidad de huir del encierro, pues de marzo a julio estuvo separada de su novio escocés y tras encontrar un trabajo en la capital decidió mudarse con él a la capital mexicana.

"Las fronteras abiertas de México y las largas visas de turista para los europeos les ofrecieron la oportunidad de estar juntos", relata el New York Times.

TULUM EL PARAÍSO DE AÑO NUEVO... Y DE DUA LIPA

Este sábado luego de que se dieran a conocer las fotografías de distintas playas del país atestadas de turistas que dejaron el cubrebocas a un lado y se dedicaron a vacacionar, en redes sociales se filtró la foto de la cantante británica Dua Lipa vacacionando en Tulum.

.@DUALIPA ha sido captada en las playas de Tulum con su novio Anwar Hadid, en nuestro país de vacaciones.



No te vayas de México, Dua Lipa. ?? pic.twitter.com/osuR5xqxLp — ?????? ???????? ????´???????? (@dualipaenmex) January 2, 2021

La visita de la cantante de 25 años dividió los comentarios en las redes sociales donde muchos criticaron que viniera al país mientras México vive una crisis hospitalaria por covid-19.

Y es que, a pesar de que Quintana Roo se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo, las últimas dos semanas del año tuvieron un aumento en el arribo de turistas lo cual ha dejado diversas postales de Playa del Carmen, Cancún y Tulum abarrotados.

COVID-19 EN MÉXICO

Al corte del 2 de enero de 2021, México acumula un millón 443 mil 544 casos confirmados y 126 mil 851 defunciones por covid-19.

Mientras que la Ciudad de México actualmente rebasa los 21 mil 800 fallecimientos y los 335 mil contagios de covid-19.

fmma