México demanda a fabricantes de armas de EU por prácticas negligentes

El gobierno de México entabló una demanda este miércoles en contra de varios fabricantes de armas ante un tribunal de Estados Unidos, bajo el argumento de que han existido prácticas negligentes que causan daños en el país.

La demanda de México contra los fabricantes de armas estadounidenses fue revelada por la agencia de noticias Reuters que tuvo la oportunidad de revisar el documento respectivo.

En la presentación de la demanda, el canciller Marcelo Ebrard destacó que con la demanda el gobierno busca que los fabricantes de armas de EU cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan muertes en México.

Ebrard destacó que estas empresas están plenamente conscientes del daño que causan en México, pues diseñan diversos modelos de armas para el narco y están hechas para que las compren grupos delictivos, desde el punto de vista estético y de uso.

Aseguró que estas compañías sí tienen responsabilidad después de vender las armas, ya que cuentan con registros claros de a quiénes se las venden.

El funcionario mexicano destacó que esta demanda se construyó en un trabajo jurídico de dos años y tiene el objetivo de una compensación económica por parte de los fabricantes de armas de EU, cuyo monto se determinará en el juicio.

En el documento de la demanda se detalla que México busca una compensación pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt´s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.

Funcionarios mexicanos alegan que los daños causados por los fabricantes de armas ascienden a 10 mil millones de dólares.

La demanda es contra estas firmas estadounidenses:

Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt´s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms.

El gobierno mexicano señaló que las empresas demandadas están obligadas a no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México. Destacó que estas compañías tenían conocimiento pleno de que sus ventas generaron tráfico ilícito de armas a México, al tiempo que facilitaron y apoyaron el tráfico de sus productos hacia el país.

El gobierno de México demandará a Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp; Glock, Inc; y Colt´s Manufacturing Co. Llc., principales fabricantes de armas en ???? por hacerse de la vista gorda en el tráfico hacia ???? https://t.co/CmowvJST0A — Cecilia Soto (@ceciliasotog) August 4, 2021

Ebrard agregó que el gobierno del presidente López Obrador tiene el objetivo de prevenir que armas fabricadas en EU lleguen a grupos de la delincuencia en México.

Por otra parte, comentó que los gobiernos de México y EU ya toman medidas para frenar el tráfico de armas, sin embargo, expuso que esto no sustituye la demanda y es necesaria para que estas empresas aprendan que ya no deben incurrir en ese tipo de prácticas que causan daño.

Marcelo Ebrard se dijo confiado en que México va a ganar este juicio contra los fabricantes de armas de EU, ya que se trabajó con seriedad por 2 años para darle solidez jurídica a la demanda.

Agradeció al Senado y a la Cámara de Diputados respaldar esta acción del gobierno de México para frenar el tráfico de armas desde EU.





(Luis Ramos)