México, congruente contra acaparamiento de vacunas: De la Fuente

Recibir vacunas contra covid-19 con un poco de retraso con el fin de apoyar a los países más pobres no es un problema, sino un beneficio mundial en el combate contra la covid-19, enfatizó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, en amplio respaldo a la decisión que anunció hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar la conferencia "La Pandemia y sus consecuencias. Una perspectiva global de la pandemia por covid-19·, con motivo del inicio del año académico de la Academia Nacional de Medicina, De la Fuente recordó que México ha sido congruente con sus acciones, ya que desde abril del año pasado el presidente López Obrador hizo un pronunciamiento ante el G20 que después se convirtió en una resolución ante las Naciones Unidas para evitar el acaparamiento de insumos y medicamentos útiles contra el coronavirus.

Destacó que esta resolución también tuvo un impacto benéfico en la vacunación contra covid-19, aunque no se logró evitar por completo el acaparamiento de países con mayor capacidad económica. En este tema, indicó que Covax tiene un papel fundamental para brindar acceso equitativo a las naciones más vulnerables.

"Hay voces que todavía sostienen que es mejor el nacionalismo que el multilateralismo, yo creo que si no fuera por Covax, estaríamos en una situación mucho más crítica. Además, el objetivo, por falta de recursos, se ha quedado a un nivel modesto, que es vacunar al 20% más vulnerable de 172 países asociados, incluyendo el nuestro.

"Caray, cuando esto se refleja en que a lo mejor hay algunos retrasos y que lleguen vacunas a algunos países un poquito fuera del calendario original, no es un problema comparado con el beneficio que esto va a representar. Si no permitimos que Covax, que encabeza la OMS, con fondos limitados, adquiera algunas vacunas para poder repartirlas equitativamente entre el 20% de la población más pobre del mundo, entonces yo no sé qué sentido tiene cuando estamos debatiéndose ante un problema de esta naturaleza", enfatizó el embajador de México ante la ONU.

Cabe recordar que el presidente López Obrador aceptó la reducción de la llegada de vacunas a México durante las últimas semanas de enero, con el fin de que Pfizer pudiera hacer ajustes en su planta que le permitan aumentar su producción y contribuir con las dosis que Covax requiere.

"Algo que debe quedar muy claro, una pandemia de esta naturaleza no la resuelven solos los gobiernos, ningún gobierno y no la resuelven solos ni siquiera la alianza de todos los gobiernos, sino que al interior de cada país tiene que haber alianza con todos los actores y todos los sectores interesados", declaró.

Al hablar de México, De la Fuente resaltó el liderazgo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que fue importante para contar con el acceso a las vacunas necesarias para los ciudadanos.

En la conferencia, el embajador explicó también las acciones que ha impulsado la ONU a lo largo de estos meses de pandemia, bajo la premisa de "no dejar a nadie atrás". En este caso, aunque la Organización Mundial de la Salud tiene un rol principal, se activaron 19 agencias para emprender medidas en diversos ámbitos.

Señaló que la ONU previno que además de la pandemia, también habría una crisis sanitaria, económica, de seguridad, de derechos humanos y alimentaria, ya que como se ha visto, esta situación agudizó las desigualdades.

"Esta pandemia nos muestra que las insuficiencias de nuestros sistemas de salud, las contradicciones sociales y económicas, las limitaciones de los esquemas políticos que hemos diseñado, la soberbia que nos distingue como especie y el enfrentarnos cotidianamente con la muerte han sacudido en verdad nuestra conciencia", enfatizó.

Por esa razón, De la Fuente expresó que es importante considerar las enseñanzas vividas en esta pandemia, porque "no es sólo salir de la crisis, sino estar preparados para las siguientes posibles crisis que se presenten en el futuro".

ALCOCER PIDE SER PRECAVIDOS CON EXPECTATIVAS SOBRE LA VACUNA COVID

En su participación, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, pidió ser prudentes y mantener las medidas de prevención, esto ante el entusiasmo que hay respecto a las vacunas porque parecen la opción para volver a tener algo parecido a la antigua normalidad.

"Debemos ser precavidos, a pesar de haber plazos establecidos, cuando se trata del desarrollo de una vacuna, nunca hay garantías, nuestro objetivo radica en tener las medidas de prevención del contagio para evitar el colapso de nuestro sistema de salud y a la vez avanzar en el plan nacional de vacunación", declaró.

Alcocer Varela reconoció que "la equidad en salud sigue siendo un desafío" y que en especial es una asignatura pendiente con la población de zonas rurales.

Sin embargo, aseguró que México saldrá fortalecido de la epidemia, ya que tendrá un mejor sistema de salud porque se amplió la capacidad hospitalaria, se contrató a personal y se dotó de los insumos necesarios.