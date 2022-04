México cierra unidad antidrogas; "un golpe a cooperación con EU", advierte Reuters

El gobierno federal eliminó una unidad antinarcóticos selecta que durante alrededor de 25 años trabajó mano a mano con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EU para combatir el crimen organizado, informaron dos fuentes a la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo con la información, el grupo era una de las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo. Las unidades son entrenadas por la DEA, pero bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de la unidad policial SIU fueron considerados muchos de los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín "El Chapo" Guzmán, entonces el jefe del poderoso cártel de Sinaloa.

Por lo que, este cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de EU para combatir los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del comercio mundial de narcóticos multimillonario, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

LA DEA

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre de la unidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de México no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios y la DEA se negó a comentar.

Todo parece indicar que el gobierno mexicano no anunció de este cierre, sin embargo, Reuters no pudo averiguar por qué no se anunció públicamente en ese momento.

¿QUÉ CONSEUCENCIAS HABRÍA?

El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades están luchando para reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100,000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera pistas sobre envíos de drogas y datos obtenidos en suelo estadounidense con el gobierno de México.

La DEA llevaría a los nuevos mexicanos a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia y vigilancia. Los funcionarios estadounidenses también los investigaron, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la Oficina del Fiscal General e independiente del gobierno de López Obrador, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte de López Obrador dañarán a ambos países.

"Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México", dijo.

El cierre de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad del país.

Los funcionarios estadounidenses dicen que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

Aunque la reputación de la SIU se dañó cuando su exjefe, Iván Reyes Arzate, fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal de EU de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para ayudar a sus investigaciones en el país.

EL CASO DE RETARDAR VISAS PARA AGENTES DE LA DEA

A finales del 2021, el gobierno federal aprobó visas para que agentes de la DEA puedan ingresar a territorio mexicano, según afirmaron fuentes de la administración federal a La Silla Rota.

La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se debería a que fueron aprobados los enviados de México para tratar el tema del tráfico de armas.

A principios de octubre, la cadena CNN reportó que el gobierno de México tomó represalias y ha ralentizado la entrega de visas para agentes de la DEA para 2021 tras la detención en octubre de 2020 del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El reporte de la cadena se da en el contexto de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland a México para entablar el primer Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre Estados Unidos y México, como un intento de la administración Biden de restablecer la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

La negativa de México a otorgar visas a los agentes de la DEA es un punto "que está contribuyendo a una decadencia en la relación de seguridad entre los países limítrofes", indicaron funcionarios a la CNN.

"México no ha aprobado visas para agentes de la DEA este año", dijeron funcionarios a CNN. "Normalmente, el proceso para obtener visas toma alrededor de un mes, pero muchos de estos agentes de la DEA han estado esperando más de seis meses", dijeron las fuentes citadas por la cadena estadounidense.

De acuerdo con CNN, México tomó represalias tras la detención de Cienfuegos suspendiendo en gran medida las operaciones de la DEA en el país, además, citó a funcionarios federales que indicaron que las autoridades mexicanas "amenazaron con retirarse de los acuerdos migratorios que la administración Trump consideraba clave para frenar los cruces fronterizos".

En abril de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el gobierno norteamericano se extralimitó al decidir de manera unilateral "investigar y arrestar al General Salvador Cienfuegos sin coordinación binacional, va claramente en contra de la colaboración de ambos gobiernos". Y aseguró que al momento no se cuenta "con antecedentes o expedientes del que se desprenda o se obtenga información sobre la desestimación de los cargos que hizo el gobierno estadounidense".

A un año de la detención de Cienfuegos en Estados Unidos, "la DEA aún no puede realizar la mayoría de las operaciones en México, y el tema ha sido discutido en conversaciones entre altos funcionarios de los dos países en los últimos meses", dijeron funcionarios estadounidenses a CNN.