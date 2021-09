México, cerca de aprobar vacuna cubana sin resultados clínicos ni aval de OMS

México está cerca de aprobar el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala, contra la covid; sin embargo, el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Cuba no ha publicado los resultados de su ensayo clínico ni cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud.

Esta vacuna divide la opinión de los especialistas, porque algunos opinan que sin conocer esta información no debería de aprobarse en México, mientras que otros dicen que hay que darle el beneficio de la duda porque lo que se sabe de este biológico muestra que es seguro y eficaz.

La vacuna Abdala es elaborada con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus Sars-CoV2 y de acuerdo con lo que han dicho sus creadores, tiene más de 92% de eficacia para prevenir enfermedad sistémica severa y la muerte.

Sin embargo, esta vacuna no está incluida en el listado de la Organización Mundial de la Salud, aunque apenas en julio pasado un grupo de especialistas de la OMS se reunió con los científicos del Centro Nacional de Investigaciones Científicas para conocer los avances de Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, ve con desconfianza esta vacuna desarrollada en Cuba, debido a que no se han publicado en alguna revista científica los resultados de sus ensayos clínicos, lo que permitiría conocer con mayor certeza si es segura y eficaz.





"Yo no digo que la vacuna no sirva, pero no tiene soporte científico, nada más son dichos de los cubanos, ellos dicen que sí funciona, que funciona bien, pero bueno. Además, es un esquema de tres dosis", dijo el especialista.

Asimismo, criticó la premura con la que México busca aprobar esta vacuna, cuando ya se tienen autorizadas otras que sí han demostrado su efectividad y que por lo tanto el gobierno las podría comprar y aplicar a la población.

"No se sabe realmente qué es lo que produce, no se sabe si va a ser benéfica o no y todo porque Cuba quiere ganar algo de dinero. Entonces aquí la amistad sustituye a los derechos humanos, porque se supone que Cofepris debe de respetar los derechos de la gente y pensar en cómo administrar algo que realmente sea de un beneficio demostrable", señaló.

López Cervantes criticó que en vez de hacer nuevas autorizaciones, el Comité de Moléculas Nuevas y la Cofepris deberían deliberar sobre la autorización total a la vacuna contra covid de Pfizer, que ya cuenta con este aval en Estados Unidos y de esta manera puede ponerse a la venta.

El infectólogo Francisco Moreno Sánchez también criticó la autorización de esta vacuna al señalar que no hay información suficiente para hacerlo.

"No se puede estar experimentando con la salud de los mexicanos. Más aún cuando intentemos más de medio millón de fallecidos por covid. La aprobación de la vacuna Abdala, sin fase 3, sería otra demostración de que en México la política ha estado por encima de la ciencia", indicó en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido, Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, indicó que "la vacuna cubana Abdala es otra de las vacunas que no tienen datos de fase 3 publicados y que ha generado controversia tras aplicarse en Venezuela".