México cede a demandas de Trump en migración: NYT

REDACCIÓN 02/03/2019 08:55 a.m.

El gobierno de Estados Unidos reconoce que su par mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo con las metas migratorias de Donald Trump, de acuerdo con el diario The New York Times.

Sin embargo, esto va contra la promesa de AMLO de defender a los migrantes y respaldarlos en su búsqueda de mejores condiciones de vida.

La nota, firmada por Azam Ahmed y Kirk Semple describ que las autoridades mexicanas bloquean el paso de grupos de migrantes en ciudades fronterizas, no les permiten caminar hacia los puentes internacionales para solicitar asilo en Estados Unidos, han interceptado a menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense y han asistido en la gestión de listas de solicitantes para limitar la cantidad de personas que cruzan, publicó el diario.

Según The New York Times, funcionarios del Gobierno Federal han dicho que esta postura es una decisión estratégica pensada para no hacer "enojar" a Trump y así evitar una pelea pública costosa sobre el tema, a pesar de que López Obrador indicó durante su campaña presidencial que no iba a cooperar con la agenda antimigratoria de Trump.

"Si tenemos que aceptar a un puñado de gente que regresa a México no es realmente un problema para nosotros, ni siquiera en lo político", comentó al NYT una persona que no tenía autorización para discutir deliberaciones internas.

"Lo que realmente queremos evitar es una pelea pública con Trump", agregó.

Los críticos denuncian que el gobierno mexicano ha privilegiado las cuestiones políticas y no las humanitarias.

"México sigue haciendo el papel que Estados Unidos cree que debería desempeñar, que es contener el flujo migratorio y ya", dijo Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, una red de grupos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos en México.

LEA TAMBIEN Se termina el viaje; migrantes en Tamaulipas piden ser repatriados El cansancio y la falta de ánimo para cruzar la frontera llevó a un grupo de hondureños a entregarse al instituto de Migración para ser retornados a su país

LEA TAMBIEN Claves del plan de AMLO para proteger a migrantes mexicanos Desde el financiamiento, hasta cómo se planea empoderar a la comunidad mexicana en el extranjero; esto es lo que tienes que saber sobre el plan del gobierno

LEA TAMBIEN El plan de AMLO para atención de migrantes en EU y otras notas relevantes Crece 14% aprobación para López Obrador, entre los temas que debes leer antes de salir de casa este jueves

LEA TAMBIEN El decálogo del gobierno de AMLO para apoyar a migrantes mexicanos El canciller Marcelo Ebrard señala que la instrucción es que los mexicanos tengan sus derechos plenos y todas las facilidades que necesiten en el extranjero

AJ