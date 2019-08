México analiza elevar edad mínima para consumir alcohol

En el Senado de la República podría llevarse a cabo una discusión para elevar la edad mínima de consumo de alcohol en México, la cual pasaría de los 18 a los 21 años, como se ha propuesto en la cámara alta.

Lo anterior en relación al planteamiento hecho por Gady Zabicky Sirot, quien encabeza la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Te puede interesar En nueve años, mexicanos aumentaron 5% el consumo de alcohol

En adición, la Secretaría de Salud reporta que 63% de los mexicanos que se reconocen como consumidores de alcohol, oscilan entre los 12 y 24 años de edad; mientras que el promedio del inicio en esta práctica es de 17.9 años, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco publicada el pasado 29 de mayo por el propio Senado.

EL ARGUMENTO

En entrevista para El Heraldo, Zabicky destacó que es hasta los 21 años que el cerebro deja de estar en formación, por lo que antes de dicha edad lo más recomendable es no consumir sustancias que afectan directamente a la red neuronal.

Sin embargo, consideró el comisionado con base en la neurobiología, la edad adecuada para poder tomar la decisión de consumir bebidas embriagantes es a los 24 años.

Por su parte, Justino Regalado, subdirector médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), detalló que al retrasar la edad del consumo de alcohol se puede "conseguir que las personas tengan una relación más sana que les permita aprender cómo consumir alcohol sin ponerse en peligro", dijo para Cuestione.

MONREAL NO ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN

No obstante, para el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, esta medida no garantiza una disminución del índice delictivo en el país. "Yo no creo en leyes draconianas", expuso el legislador morenista.

Te puede interesar Aumenta consumo de inhalantes entre los jóvenes

Sin embargo aseveró que se levantará un parlamento abierto en el que se cuente con la participación de especialistas.

"¿Si alguien a los 18 años ya puede conseguir alcohol, ¿con una reforma que cambie la edad dejará de hacerlo?", cuestionó Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.

djh