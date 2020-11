México amenazó a la DEA por detención de Cienfuegos: Washington Post

El gobierno de México amenazó a la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) con restringir sus operaciones en el país tras la detención del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según informó el diario estadounidense The Washington Post.

El diario citó a un funcionario familiarizado con el caso quien atribuyó el retiro de acusaciones en contra de Cienfuegos anunciado ayer por "amenazas del gobierno mexicano para limitar el rol de la DEA en territorio nacional".

Ayer la fiscalía de Estados Unidos y México anunciaron que los cargos contra Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con el narcotráfico, serían retirados para que el general fuera juzgado en México.

The Washington Post asegura que México no se han comprometido a juzgar al general a su regreso al país, incluso señala que el Ejército ya realizó investigaciones en contra de Cienfuegos y no encontró nada ilegal en su contra.

"Un alto funcionario del gobierno federal cercano al tema me que el Ejército mexicano ya realizó investigaciones internas para detectar vinculaciones de Cienfuegos en algún tipo de ilícito. El resultado fue el esperado por ellos: no hay rastro, testimonio o documento que haga suponer algún tipo de responsabilidad del exsecretario", señala el diario estadounidense.

The Washington Post menciona que para el Ejército la detención de Cienfuegos fue una venganza de la DEA por no haberle permitido operar de manera conjunta con las Fuerzas Armadas.





















El diario estadounidense consultó a los abogados de Cienfuegos, quienes le dieron dos escenarios de la extradición de Cienfuegos.

El primero: Hay una alta posibilidad de que Cienfuegos llegue a México sin una orden de aprehensión en su contra, pero sí con una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República, esto haría que fuese directo a su domicilio y solo se pusiera a disposición de las autoridades cuando estas requirieran alguna declaración.

El segundo: que, por la importancia del caso y basados en los documentos entregados por las autoridades estadounidenses, se solicite ante un juez su detención.

De ser así, los abogados pedirán que el general Cienfuegos sea internado, por su rango, en el Campo Militar Número Uno.





