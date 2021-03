México, a un paso de las 190 mil muertes por covid

México está a un paso de las 190 mil muertes por covid-19, ya que este viernes se reportaron 189 mil 578 defunciones, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 2 millones 119 mil 305, indicó la Secretaría de Salud.

En las últimas 24 horas se notificaron 712 muertes por coronavirus y 6 mil 797 contagios. La dependencia señaló que los casos estimados son 2 millones 314 mil 287, mientras que los casos activos estimados suman 51 mil 094, que son las personas que actualmente están cursando la enfermedad.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Desde el comienzo de la pandemia en México han sido estudiados 5.58 millones de pacientes, con 3,024,248 personas con resultado negativo, informó el director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, en conferencia de prensa.

Además, dijo, existen 1,660,786 personas que se consideran recuperadas.

Señaló que en la actualidad existe una ocupación media del 28% de camas generales. Entre los 32 estados del país resalta Ciudad de México con el 52% de saturación general, mientras que las otras 31 entidades tienen menos del 50% de ocupación.

En cuanto a camas de terapia intensiva, con respirador, existe una ocupación nacional del 31%, con Ciudad de México con el 58% de saturación y las otras 31 entidades con menos del 50% de ocupación.

Respecto a las defunciones, la capital mexicana, el foco de la pandemia, por sí sola acumula 19.1% de todas defunciones a nivel nacional, es decir, casi una de cada cinco muertes.

Ruy López Ridaura, regresó este viernes a la conferencia, tras haber estado en cuarentena preventiva por haber estado en contacto con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Ante los rumores de que el subsecretario fue hospitalizado nuevamente, López-Ridaura respondió que no es así: "Lo confirmo, no está hospitalizado y no se volvió a hospitalizar desde que llegó el lunes a casa".

Señaló que López-Gatell se encuentra evolucionando bien, que está en su casa desde el lunes y cada vez con menos síntomas, ya que se recupera de un cuadro de covid moderado.

TODAVÍA POR DEFINIR, LOS MUNICIPIOS DONDE SEGUIRÁ LA VACUNACIÓN

López-Ridaura informó que este viernes se aplicaron 24 mil 859 vacunas contra covid-19 y que hasta ahora el acumulado de dosis administradas es de 2 millones 731 mil 900.

En el caso de los adultos mayores, se ha vacunado a un millón 319 mil 897 personas con la primera dosis. Hay un avance del 99% en la vacunación de maestros de Campeche, ya que 17 mil 429 recibieron el esquema completo de dos dosis.

Respecto al personal de salud de primera línea de atención covid, el avance es del 74%, porque 791 mil 406 ya tienen la primera vacuna y 585 mil 705 de ellos recibieron la segunda dosis.

El director general de Cenaprece indicó que todavía están definiendo en qué municipios se van a aplicar las vacunas de Sinovac que se recibieron y ya fueron liberadas, puesto que tienen que revisar diversos aspectos de logística.

Hasta ahora se han reportado 10 mil 640 reacciones adversas presuntamente asociadas a la vacuna, 10 mil 288 por la de Pfizer, 330 por la de AstraZeneca y 22 por Sputnik V. Del total, 62 casos fueron graves y 18 se encuentran hospitalizados.