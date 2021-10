México, "a ciegas" en evaluación de pandemia en educación

Desde el año pasado México no ha participado en evaluaciones educativas que se realizan a nivel internacional, especialistas alertaron que era importante colaborar en estos estudios para conocer el impacto de la pandemia de covid en los aprendizajes, ya que así "estamos a ciegas" y se vuelve más difícil atender la situación.

"Estamos en una situación sin solución, en una dinámica donde no se ha llegado a fondo a tratar de resolver los temas, los problemas que ya teníamos se hicieron más grandes entonces ir a ciegas en todas las decisiones está incrementando el problema", alertó Alma Maldonado Maldonado, investigadora del Cinvestav y especialista en temas educativos.

Estamos en riesgo de retroceso, sería muy complicado poder remontar los efectos de la pandemia, aún no los conocemos de manera suficiente, algo sabemos, pero tampoco con precisión, sobre abandono escolar en los distintos niveles educativos, pero poco entendemos el tema de la pérdida de aprendizajes y ese es un punto clave para poder contar con estrategias remediales que sean adecuadas y para poder recuperar la normalidad", señaló Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

De acuerdo con el informe "A un año del comienzo de la pandemia: continuidad educativa y evaluación en América Latina y el Caribe en 2021", elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Unesco, en 2020 nuestro país no llevó a cabo ninguna evaluación de las que tenía previstas.

En la encuesta de 2021 se observó que si bien un número considerable de países logró implementar al menos un tipo de evaluación durante 2020, comparativamente los números bajaron bastante respecto a lo que se había previsto antes de la pandemia, Para 2020, 15 países tenían previsto aplicar evaluaciones a escala nacional, pero sólo 10 declararon haber realizado alguna. Brasil, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana fueron los cinco países que habían planeado evaluar y no pudieron llevarlo a cabo", se señala en el informe

En el mismo estudio, pero de 2020, se indicó que México estaba entre los países que tenían programadas evaluaciones nacionales de alto y bajo impacto, así como evaluaciones internacionales.

Asimismo, se señaló que ante la pandemia de covid, el gobierno decidió postergar las evaluaciones educativas nacionales de alto impacto y canceló las de bajo impacto y las internacionales. El resultado de no haber participado en evaluaciones internacionales ya se empieza a observar.

La Silla Rota pidió a la Secretaría de Educación Pública una postura sobre por qué no participó en evaluaciones educativas internacionales, pero no obtuvo respuesta.

"NO SABEMOS SI LO ESTAMOS HACIENDO BIEN, MAL O REGULAR"

México no formó parte de estudios como el que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la pandemia, en Talis que es una encuesta a personal docente ni en el estudio que realizó en Banco Mundial sobre Programas cortos de Educación superior en América Latina y el Caribe, explicó Maldonado Maldonado.

Señaló que formar parte de estas evaluaciones internacionales "ayudaría mucho para poder contrastar la situación en la que estamos actualmente, entonces en la medida en que no tenemos esos datos, creo que estamos un poco a ciegas sobre cuál es la situación actual en este momento en el país. No puedes contrastar si lo estamos haciendo bien, mal, regular, etcétera".

Rodríguez Gómez recordó que México no ha participado en todas las evaluaciones que han hecho la OCDE, Unesco o Banco Mundial.

Sin embargo, señaló que en los últimos 20 años la participación de México en evaluaciones internacionales había sido una práctica más constante, que al parecer está comenzando a abandonarse.



El académico de la UNAM lamentó que México a través de la Secretaría de Educación Pública haya dejado de participar en estos estudios internacionales, ya que "se pierde una oportunidad de conocimiento, sobre todo. Al mismo tiempo el dejar de contar con información comparativa que ubique a México en el contexto internacional tampoco nos puede llevar muy lejos, es decir, dejamos de contar con posibilidades para identificar avances o limitaciones en el plano internacional".

Sin embargo, el especialista también dijo que hay que reconocer que a pesar de que México participó en múltiples evaluaciones internacionales en los últimos 20 años, no se hizo demasiado con los resultados de esas evaluaciones, ya que no se logró construir un puente satisfactorio de conocimiento.

PAGAR PARA PARTICIPAR

Ambos especialistas señalaron que probablemente la causa por la que México dejó de participar en estas evaluaciones que realizan organismos internacionales es por un tema económico, pues hay que pagar para participar.

Yo creo que son dos aspectos, el primero, que me parece decisivo, es presupuesto insuficiente para hacer estos ejercicios, tienen un costo, por supuesto y es probable que se haya decidido darle prioridad a otros procesos que al de evaluación, ese me parece un factor

"El otro factor tiene que ver más con la construcción de políticas educativas el que no se le haya dado prioridad suficiente a los ejercicios de evaluación comparativa para el plano internacional, porque es un asunto de prioridades", detalló Rodríguez Gómez.

ROBUSTECER A LA SEP, CLAVE PARA COMBATIR EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA EDUCACIÓN

Los especialistas destacaron que en medio de la celebración por el centenario de la Secretaría de Educación Pública, sería importante robustecerla, ya que la pandemia de covid-19 tuvo un impacto en la educación.

Tenemos que pensar que se cumplieron 100 años de la SEP y por eso yo lo ponía en ese contexto, tendría que estar más robusta", dijo Maldonado Maldonado

"Ese sería el mejor homenaje al centenario, que hubiera recursos suficientes para tener un cierre de sexenio en que se vuelva a la calidad educativa", enfatizó Rodríguez Gómez.

Ambos señalaron que hay que trabajar en contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, que no son sólo en materia de deserción escolar, sino también en los aprendizajes, por lo que hacer evaluaciones y diagnósticos se vuelve fundamental para saber en dónde estamos parados y tomar decisiones.

"La pandemia afectó, que es el caso de lo que evaluaron estudios como el de la OCDE, ahí podríamos saber si hubo cambio o no hubo cambio No sabemos cómo y no sabemos en qué medida, entonces todo esto ayuda a la toma de decisiones y qué vas a tratar de hacer o no hacer", indicó Maldonado Maldonado.

"Hubo evaluaciones sobre efectos de la pandemia en distintos niveles educativos y sobre efectos de la pandemia en los aprendizajes, eso era muy importante. Se están haciendo otros ejercicios de evaluación locales, pero se podrían haber aprovechado evaluaciones de alcance internacional", declaró Rodríguez Gómez.

El especialista destacó que contar con un diagnóstico es indispensable, ya que la sola recaudación de datos estadísticos no es suficiente para tener información que es clave para saber si se está avanzando o si hay retrocesos.

