Mexicanos no creen que se acabe la corrupción con AMLO; mejorará seguridad, confían

DIEGO JOAQUÍN HERNÁNDEZ 11/12/2018 09:33 p.m.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la corrupción es uno de los principales males del país y se ha comprometido a erradicarla durante su sexenio. Sin embargo, la percepción de la población apunta a que el político tabasqueño no logrará cumplir con esta promesa de campaña.

De acuerdo con la encuesta México: política, sociedad y cambio, escenarios; desarrollo de las compañías Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), una muestra poblacional del 41% cree que el nivel de corrupción en México será igual dentro de seis años.

Mientras que un 33% piensa que la corrupción será menor; rubro que en septiembre pasado contabilizaba un 27%. Para los que piensan que el problema de la corrupción aumentará al término del mandato de AMLO, la cifra pasó de 17% en el noveno mes del año a 15% en este diciembre.

Alternancias desde Fox hasta López Obrador

EVALUACIÓN A AMLO

De igual forma, esta sexta encuesta nacional de opinión ciudadana, establece que al presente diciembre 45% de los encuestados cree que la situación económica del país mejorará dentro de los siguientes seis años, cifra que se encontraba en 32% hacia el pasado mes de septiembre.

En cuanto a la seguridad, aspecto señalado por la propia encuesta como el más preocupante dentro de la situación actual de México, en seis años será mejor de acuerdo a la opinión del 48% de la muestra, en tanto que 10% cree que el país empeorará en dicha materia.

De acuerdo a lo arrojado por la investigación, el Mejoramiento de la educación será el aspecto en el que el gobierno entrante tendrá un mayor éxito, pese a que el porcentaje de la opinión de que la mejora será "mucha" pasó de 41% en septiembre a 38% en este diciembre.

El Mejoramiento de la seguridad, es la estimación en la que se cree que se tendrá menor éxito al registrar los niveles más bajos con un 21%. Con el mismo porcentaje encontramos la Defensa del país ante el exterior y la Disminución de la inflación.

Asimismo, con un 9%, el "Combatir la pobreza" se señala como el mayor acierto que podría tener la administración de López Obrador, seguido de la creación de empleos, el mejoramiento de la economía y el cumplimiento de sus promesas de campaña.

En contraste, el mayor error que se podría cometer sería el de no cumplir con sus promesas de campaña, rubro que se ubica ocho puntos arriba que el "Ser corrupto" (10%); en tanto que "No combatir la inseguridad" alcanza un 7% y "No combatir la corrupción" un 6%.

Entre las propuestas hechas por Andrés Manuel López Obrador, la de "Apoyar empleo de jóvenes con estímulos a empresas" es la mayor número de aprobación, con un 78%, misma que empata en porcentaje con la de Reducir gastos y sueldos en gobierno.

En cambio, el Otorgar amnistía a delincuentes menores es la propuesta menos aprobada, con un registro del 27%, seguida del 32% que aprueba la legalización del consumo de marihuana.

Los resultados del estudio arrojan que 39% cree que AMLO se preocupará por el bienestar popular; seguido por un 38% que dice que tendrá capacidad para gobernar; un 31% que expresa que será capaz de resolver problemas; un 28% para la opinión de que respetará la legalidad y el orden, además de un 25% que piensa que será honrado como gobernante.

Anuncia AMLO 10 mil millones para reconstrucción por sismos

LO APRUEBAN

Respecto a su desempeño como presidente electo el aumento en la aprobación de la labor de López Obrador fue de tres puntos porcentuales, cifra que en septiembre era de 56% y en diciembre es de 59%. En cambio, la desaprobación bajó 8 puntos para situarse en 21%.

En adición, a poco más de una semana de oficialmente haber iniciado su mandato, el 20% desaprueba la labor del tabasqueño al ocupar la silla presidencial; mientras que 57% la aprueba y 22% no sabe.

En cuanto a la solidez de la aprobación se señala en 25% a quienes aseguran brindar una aprobación de carácter incondicional, versus un 32% que afirma una aprobación condicionada.

En el primer aspecto de aprobación incondicional se cuenta a más individuos del sexo masculino con una representación del 27%; en tanto que la condicionada registra como mayoría a un 33% del sexo femenino.

El rango de edades sitúa en un 28% a la categoría que va de los 25 a los 39 años como la mayor muestra de quienes aprueban incondicionalmente la labor de AMLO como presidente. En cambio, los jóvenes de 18 a 24 años de edad son los que más declaran una aprobación condicionada.

Cabe destacar que quienes más desaprueban a AMLO son las personas que cuentan con entre 40 y 54 años de edad, con un 24%.

Al medir la aprobación por región del país, la Centro-Occidente se posiciona como mayoría en los rubros de aprobación incondicional, en la condicionada y en desaprobación, al registrar un 29, 39 y 26%, respectivamente.

Al trasladar la muestra hacia el nivel educativo del entrevistado, las cifras arrojan que las personas con un nivel de licenciatura o mayor son las que más desaprueban el trabajo de López Obrador como presidente, con un 29%.

Asimismo, tanto el nivel de primaria como el de secundaria registran un 27% en cuanto a aprobación condicional; los que más condicionan su aprobación son los pertenecientes al nivel secundaria o equivalente.

LEA TAMBIEN Mantiene confianza, pero bajan expectativas El presidente electo mantiene un alto porcentaje de aprobación en sus actividades y propuestas así como en confianza para cumplir promesas de campaña; sin embargo, los porcentajes bajan