Metro, sin poder justificar compra de medicamentos y seguros para covid

Entre los años 2019 y 2020, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro pagó por la contratación de servicios médicos que fueron subarrendados a terceras personas (morales); así, gastó 27 millones de pesos en medicamentos inexistentes; destinó más de 95 millones de pesos en servicios de hospitalización para atender covid-19, que busca justificar con notas de venta; y compró complementos alimenticios, medicamentos y productos dermatológicos que no tienen licencia sanitaria.

Las inconsistencias fueron detectadas a través de una auditoría hecha por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la cual fue dirigida a Guillermo Calderón Aguilera, director del Metro.

En el documento de 28 páginas, y el cual es público, se enlistan las irregularidades detectadas a través de contratos que se realizaron con las empresas: Casa Plarre, S.A. de C.V.; Clínica de Especialidades BEVI, S.A. de C.V.; y Pharmacop S.A. de C.V.

Todos los convenios fueron autorizados por Miguel Ángel Monroy Aranda, exapoderado legal del STC, quien presentó su renuncia, luego de que se dieran a conocer presuntas adjudicaciones de contratos a modo, mientras él fue apoderado legal de la institución.

"Por propio derecho y voluntad otorgo mi renuncia a mi nombramiento de Subdirector General de Administración y Finanzas, adscrito a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, agradeciendo las atenciones que me fueron otorgadas por este organismo", menciona la carta de renuncia que presentó a la entonces directora del STC Florencia Serranía.

La primera inconsistencia que hace la Secretaría de la Contraloría está relacionada con los contratos: STC-CNCS-029/2020 (monto máximo 137 millones nueve mil 789 pesos) y STC-CNCS-104/2020 (monto máximo 362 millones 990 mil 210 pesos), suscritos con la empresa Casa Plarre, S.A de C.V entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año.

El convenio se efectuó para el "servicio integral de ortopedia y suministro de medicamentos, material de curación y complementos dermatológicos".

Al realizar la revisión de ambos contratos, no se localizaron constancias de no adeudos de contribuciones de la Ciudad de México, debido a que Casa Plarre, S.A de C.V, aseguró que no contaba con trabajadores, por lo que no estaba sujeto al pago del impuesto sobre nóminas; que no tiene vehículos, por lo que no reportaba pago de tenencias; y que arrendaba un inmueble, lo que evitaba el pago de agua y predial.

"No obstante lo anterior, la naturaleza de los servicios contratados implica la presencia de personal del proveedor en las instalaciones en donde se encuentran los botiquines del Sistema de Transporte Colectivo, el cual debe acreditarse como empleado de este (según las cláusulas séptima y octava de los contratos), por tal motivo, el proveedor debe contar con personal para estos efectos".

Ante la falta de constancias de no adeudos de contribuciones, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, determinó que el Sistema de Transporte Colectivo, infringió el artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el cual menciona que ninguna institución "contratarán servicios, con personas físicas o morales que se no encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

La Secretaría de la Contraloría determinó que para obtener el contrato la empresa Casa Plarre, S.A. de C.V., presuntamente subcontrató a Centro Empresarial, S.A de C.V, motivó que era suficiente para rescindir el acuerdo, según lo estipulado en la cláusula décima octava de ambos convenios.

"De conformidad con lo establecido en la cláusula décima octava de los contratos STC-CNCS-029/2020 y STC-CNCS-104/2020, el Sistema de Transporte Colectivo podría haber rescindido los mismos, por cualquiera de las causas señaladas a la referida clausula".

En la revisión a ambos contratos, la Secretaría de la Contraloría alerta sobre "medicamentos facturados, no localizados", los cuales tuvieron un costo de 10 millones 532 mil 309 pesos.

"De la revisión efectuada a la facturación correspondiente al mes de febrero de 2020 para el caso del contrato STC-CNCS-029/2020 de los meses mayo y noviembre de 2020 y para el caso del contrato STC-CNCS-104/2020, se identificó que como parte integrante de la facturación revisada se encuentran medicamentos no relacionados en los respectivos Anexos 1 ´Relación de precios unitarios´ de los contratos, cuyo monto asciende a $10,532,309.98".

PRESENTAN NOTAS DE VENTA COMO FACTURAS

La auditoría realizada por la Secretaría de la Contraloría también incluye las inconsistencias detectadas en los contratos STC-CNCS-157/2020 y STC-CNCS-198/2020 efectuados con la Clínica de Especialidades Médicas BEVI S.A. de C.V.

Ambos convenios, según la auditoría, se realizaron para "el Servicio Integral de Hospitalización de Segundo Nivel y Tratamiento del SARS-COV-2, en favor de los trabajadores y derechohabientes del Sistema de Transporte Colectivo".

Durante la revisión el personal que llevó a cabo la auditoría solicitó al Sistema de Transporte Colectivo se entregaran las facturas de los contratos STC-CNCS-157/2020 (25 millones 304 mil 388 pesos) y del STC-CNCS-198/2020 (69 millones 998 mil 235 mil pesos), convenios que supuestamente se llevaron a cabo para la atención de pacientes por la contingencia de covid-19.

En respuesta la institución buscó justificar el gasto a través de la entrega de notas que no tienen la firma de ninguna autoridad que se haga responsable de los recursos pagados.

Las notas de venta proporcionadas carecen de elementos que permitan sustentar que las mismas fueron supervisadas y/o aprobadas por personal de la Gerencia de Salud y Bienestar Social, ya que no incluyen firma de algún servidor público responsable de su validación

Además de está inconsistencia, también se identificaron 42 notas de pagó por un monto de dos millones 51 mil 459 pesos, que buscan respaldar la hospitalización de pacientes fuera de los periodos establecidos.

"Se identificaron 2 casos en los que en una sola nota de venta se incluye el cobro de 2019 y 240 unidades de neumólogo, por $24,622,.17 y $26,983.20 respectivamente; situación que resulta no razonable al considerarse que el cobro del servicio se está realizando en un solo día".

La Secretaría de la Contraloría también detectó que la Clínica de Especialidades Médicas BEVI S.A. de C.V; subcontrato parte de los servicios a través de la empresa Análisis Clínicos IOOLAB, a pesar de que el artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México no lo permite.

ADQUIEREN PRODUCTOS PATITO Y MEDICAMENTOS INEXISTENTES

Una de las últimas inconsistencias detectadas en la auditoría, es la adquisición de complementos alimenticios y productos dermatológicos a través de la empresa Pharmacop S.A. de C.V, convenio (SCT-CNSC-005/2019) que fue autorizado por un monto máximo de 195 millones de pesos el 22 de abril de 2019.

El convenio se efectuó para el "servicio integral de ortopedia y suministro de medicamentos, material de curación, complementos alimenticios y productos dermatológicos".

De acuerdo con la auditoría realizada a la Subdirección General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no se localizaron las licencias sanitarias de los medicamentos que fueron integrados a los botiquines de cuatro estaciones y un Sanatorio.

No se sustentan las licencias sanitarias correspondientes a los botiquines que forman parte del STC (Taxqueña, Cuauhtémoc, Ticomán y Zaragoza), así como del Nuevo Sanatorio Durango de conformidad con el Anexo 2 del contrato, denominado ´Relación de Licencias Sanitarias vigentes expedidas a cada farmacia y autorizadas por la Secretaría de Salud, así como los responsables de las farmacias y Aviso de Funcionamiento de Establecimientos de Insumos para la Salud del Servicio de Ortopedia

En la misma revisión, la Secretaría de la Contraloría determinó que además de no estar incluida en el padrón de proveedores del Metro, se detectó el pago de 17 millones de pesos a Pharmacop S.A. de C.V para la compra de medicamentos, los cuales son inexistentes.

"De la revisión efectuada a la facturación correspondiente al mes de febrero de 2019, se identificó que como parte integrante de la facturación revisada se encuentran medicamentos no relacionados en el Anexo 1 ´Relación de precios unitarios´ del contrato, cuyo monto asciende a $17,907,346.51".

La Silla Rota solicitó una postura al Metro sobre los datos presentados en este texto, pero, hasta el momento de su publicación, no se ha obtenido respuesta.

