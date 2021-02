Metro de la CDMX, enredado en un sinfín de problemas e irregularidades

El regreso de Florencia Serranía a la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha visto empañado por diversos incidentes.

Desde los presuntos secuestros a mujeres y casos de acoso ventilados durante 2019, la suspensión del servicio de escaleras eléctricas en la Línea 7 y que ocasionó molestias a usuarios, la explosión de transformadores en la estación Portales de la Línea 2, la mala atención de una mujer al sufrir un infarto cerebral y el reciente choque de trenes en Tacubaya, en la Línea 1.

A ello se suman las quejas del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, que expuso que la empresa que daba servicio en el comedor de Constitución de 1917 subió los precios y bajó la calidad. Se trata de la empresa Escore, que fue inhabilitada por dos años y seis meses, el 30 de diciembre de 2019, según el Diario Oficial de la Federación. La empresa prestó servicios al STC Metro hasta el 29 de febrero pasado y de acuerdo con algunas fuentes internas, regresó a dar el servicio el 9 de febrero bajo el nombre de Especialidades Comerciales Reyes.

A ello se agregó la demanda de aclaración al STC para que explicara si con la aparición de jóvenes de la llamada Ola naranja y la instalación de cajas expendedoras de tarjetas en las estaciones, se buscaba sustituir a las taquilleras del Metro.

Todos esos factores, además de la continua presencia de vagoneros en sus instalaciones, llevaron a que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, el panista Mauricio Tabe pidiera la comparecencia de Serranía para explicar las fallas del Metro.

Destacó la importancia de que acuda la directora del Metro al Congreso CDMX, para que, con base en el análisis que se presente, puedan tomar decisiones de fondo que ayuden a modernizar la red, a supervisar su buen funcionamiento y sobre todo a dejar de "tapar" las fallas, luego de acontecimientos como el acontecido el 10 de marzo.

El panista también recordó que de 2018 a 2019 el Metro sufrió un recorte en su presupuesto, al pasar de 17 mil 548 millones de pesos, a 15 mil 652 millones de pesos al año siguiente.

Por su parte el líder del SNTSTC, Fernando Espino, reconoció que se han arreglado algunas de sus demandas, como la de cambiar la empresa que operaba el comedor en Constitución de 1917, además de que les aclararon que las taquilleras se mantendrán en la empresa.

Cuestionado sobre el choque de trenes de este 10 de marzo, dijo que fue algo que nunca había visto y que incluso, aseguró, fue distinto a los anteriores choques registrados en 1975 en Viaducto y de 2015 en Oceanía. Consideró que no se podía prever, pero admitió que la Línea 1, la más antigua del sistema, requiere atención y este mismo año se le dará, conforme a lo planeado.

Estamos en coordinación con la autoridad del Sistema de Transporte Colectivo para llevar a cabo acuerdos de programas técnicos para la rehabilitación de la Línea 1. Lo vamos a hacer este año para que quede como nueva. Ya se había anunciado, estamos afinando proyectos y estamos trabajando con la empresa para ponernos de acuerdo y dar mantenimiento de los trenes en circulación

"Hay avances, nos quedamos esperanzados y se está trabajando en esos temas, hemos denunciado anomalías pero también hay buena voluntad y entendimiento para llevar a cabo el mantenimiento correctivo y la rehabilitación de la línea", añadió.

"Son fallas que a lo mejor se dan en el mundo y no sabes a qué hora se puedan ocasionar, creo que nos agarró de sorpresa a todos. Nunca pensamos que se fueran a apagar las motrices y nos quedáramos sin frenos, al quedarse apagados los motores nos quedamos sin aire para el freno y no pudimos hacer una aminoración", dijo en entrevista con La Silla Rota.

MILES DE FALLAS EN EL METRO

De acuerdo con el documento Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México, publicado en noviembre de 2018 por el equipo de transición de la entonces jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, el Metro se encontraba en abandono.

El sistema de transporte colectivo Metro estima que 101 trenes están fuera de operación, a la vez que sus fallas son continuas. Tan sólo en 2017 presentó 22 mil 195 fallas en los sistemas (STC-Metro, 2018), generando retrasos a millones de personas al año

Incluso se detectó que los viajes en el Metro duraban 39 por ciento más de tiempo que el viaje en automóvil particular.

Uno de los ejes planteados era mejorar la infraestructura y servicios de transporte con el objeto de aumentar la accesibilidad de la ciudadanía y disminuir los tiempos de traslado con mejores condiciones de viaje.

Pese a los esfuerzos que se han hecho, son continuas las quejas de usuarios por la tardanza en la Línea 3 y por la presencia de vagoneros, sobre los cuales algunos medios de comunicación han reportado son usados para distribuir droga.

A ello se suman los problemas dentro del propio Sistema.

En algunas estaciones del Metro, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo expuso una denuncia pública por supuestas violaciones del STC a sus derechos en el Reglamento de Condiciones Generales de trabajo.

El sindicato acusó con fecha 4 de febrero de 2020 que la actual administración dejó de cumplir obligaciones como es el suministro de refacciones e implementos necesarios para el mantenimiento de trenes e instalaciones eléctricas, electrónicas y electromecánicas.

También acusó que incumplió en contar con mano de obra calificada de los trabajadores del Metro, y en su lugar contrató a empresas externas. A ello se suma que de acuerdo con la organización, ha habido despido de técnicos altamente especializados en técnica Metro y cambios arbitrarios de adscripción. Además, pidió solución a la problemática generada por la inoperancia del pilotaje automático en la Línea B.

LOS COMEDORES

Previamente, desde el 27 de enero el Sindicato ya había dado a conocer su inconformidad por dos temas: el problema de los comedores y estacionamiento.

Respecto al primer tema, dieron a conocer que el comedor ubicado en el Metro Constitución de 1917 fue cerrado, para ser trasladado a otro lugar que carece de las especificaciones requeridas para fungir como comedor, al no tener medidas de higiene que garanticen la calidad de los alimentos servidos a los trabajadores.

Solicitamos su pronta intervención a fin de evitar exponer a los compañeros de este servicio por las deficiencias señaladas

Además, pidieron atender las quejas de anomalías presentadas por afiliados suyos en contra de la empresa encargada de los alimentos, Escore Alimentos S.A. de CV., empresa inhabilitada desde 2019, a petición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. También recibió una multa por 1 millón 540 mil 200 pesos.

En otro escrito también se quejaron de la carencia de refacciones e implementos de trabajo para realizar los mantenimientos adecuados y oportunos del material rodante, así como de las instalaciones fijas del Metro –una queja recurrente a lo largo de varias administraciones– y agregaron que no estaban dispuestos a que las taquilleras fueran desplazadas de su trabajo, luego de ver a un grupo de jóvenes que integran la llamada "Ola Naranja" que realizan la venta de tarjetas y boletos de acceso al Metro.

En dicha publicación también se quejó el sindicato, encabezado por Fernando Espino Arévalo, de que además de la llamada Ola Naranja, otra expresión de desplazamiento de las compañeras era la adquisición e instalación de máquinas expendedoras y de recarga de tarjetas de acceso al Metro.

"En tal virtud le solicitamos, respetuosamente, nos explique las razones de asignarle las funciones laborales que denunciamos anteriormente a quienes no son trabajadores de esta empresa y que se identifican como Ola Naranja", se lee en el escrito.

Entre el 1 y el 8 de marzo se suspendió el servicio en el comedor de Constitución de 1917 y Escore dejó de prestar el servicio, pero de acuerdo con fuentes al interior del Metro, la empresa inhabilitada regresó ahora como Especialidades Comerciales Reyes, luego de que se declaró desierto el proceso para la concesión del servicio, por lo que presuntamente se adjudicó de manera directa.

La fuente afirmó a La Silla Rota que la nueva empresa en realidad es una fachada de la anterior.

Al respecto Espino comentó que no tienen forma de averiguarlo, pero están en el entendido de que debe mejorar la calidad.

Estamos haciendo una revisión continua de los 20 comedores para que nos digan si se mejora el servicio o solicitamos su cancelación para contratar con calidad, calidez y cuidar la cuestión dietética. Escore ya había abandonado el servicio y este era de mala calidad, por eso fue la protesta, lo notificamos a la autoridad y se aceptó ese reclamo y se cambió a la empresa proveedora. Si son los mismos dueños no sabemos, lo importante es que nos den buen servicio

FUE IMPRESIONANTE: ESPINO

El líder del SNTSTC compartió con La Silla Rota que al poco tiempo de enterarse del accidente del 10 de marzo acudió a Tacubaya y explicó que el tren se desenergizó y quedó sin frenos, lo que causó que descendiera de Observatorio a Tacubaya.

"Se dio una situación rara de que el tren se queda sin mandos y se desenergizan las motrices, o sea se desconecta las motrices y nos quedamos también sin frenos en el tren, esto al realizar una maniobra en Observatorio, al quedarse sin control de mandos, sin obedecer a las indicaciones del conductor, entonces se nos desplaza el tren en contrasentido, desde Observatorio hasta impactarse en contra del tren estacionado de Tacubaya".

Se desplazó el tren en contrasentido como si fuera de reversa, quedando el compañero conductor en la cabina delantera hacia los estacionamientos de Observatorio y se le viene el tren de reversa agarrando una velocidad de 70 kilómetros contra el tren estacionado en Tacubaya, esperando que este tren terminara su maniobra y dejarlo estacionado para dar el primer servicio para hoy (11 de marzo)

De acuerdo con el exdiputado local, el tren que se quedó sin frenos ya había dado su último servicio.

Cuestionado sobre si recordaba un accidente similar, dijo que no y explicó la diferencia con el de 1976 y el de 2015.

No nos había ocurrido este tipo de incidentes, ha habido incidentes cuando llueve que se desliza y el tren se patina, pero no teníamos este problema porque se iba a una velocidad baja para subir la pendiente y llegar a la estación y lo ocurrido no lo habíamos sufrido en 50 años

"El 20 de octubre de 1975 fue alcance de trenes cuando no teníamos pilotaje automático y se estrelló un tren, alcanzó al otro y lo impacta y tuvimos desafortunadamente muchos decesos. En Oceanía se desliza el tren, se frena, ya no responde, se traba y no responde con la pendiente que casi igual a Tacubaya, de 7 grados. Se nos traba y se desliza alcanzando al otro tren estacionado y afortunadamente iba de salida y no pasó a mayores".

Cuestionado sobre cuál fue su sensación al llegar al lugar, dijo que fue impresionante.

Estuve con mis compañeros inspectores jefes de estación que estábamos en el túnel. Es algo muy impresionante que te llega, de ver cómo quedaron los trenes y además el deceso de un usuario. Es algo indescriptible

A Espino se le preguntó si podría haber responsabilidad de la empresa constructora de los trenes y su respuesta fue que no, debido a la antigüedad de los vehículos.

"El tren que dio el impacto tiene 37 años y el impactado es del 68 y siguen funcionando bien. Son trenes con mucho tiempo y no podemos culpar al fabricante, ya cumplió su garantía. Es cuestión de hacer el estudio, qué sistema del propio tren falló y eso será un tema de discusión a nivel internacional", concluyó.

La Silla Rota buscó a autoridades del Metro para tener su postura, pero no hubo respuesta.

(María José Pardo)