Meten al CIDE otra vez en crisis con destituciones por "rebeldía"

"Me queda claro que no he incurrido en ningún "acto de rebeldía" sino que he sido destituida por insistir en que el proceso de evaluación del profesorado investigador y asociado se realice conforme al EPA y al Reglamento de la CADI. Es decir, por insistir en el cumplimiento de las normas y estatutos que regulan las tareas y obligaciones de la Secretaría Académica".