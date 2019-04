Memorándum, fácilmente impugnable, advierte exministro Cossío

REDACCIÓN 16/04/2019 02:15 p.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este martes un memorándum dirigido a los titulares de la Segob, SEP y Hacienda para detener la mal llamada reforma educativa; sin embargo, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que el memorándum del presidente es fácilmente impugnable, ya que "es autorreferente en cuanto a su autoridad" y no cita ninguna norma jurídica.

Estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), al secretario de Educación Pública (Esteban Moctezuma Barragán), al secretario de Hacienda (Carlos Urzúa), para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativo", lanzó.

Con música de fondo de un organillero en su despacho en Palacio Nacional, según puede escucharse en un video que subió a sus redes sociales, López Obrador indicó que esto tiene como objetivo actuar mientras se resuelve la reforma que él impulsa en el Congreso.

Recalcó que esta nueva reforma busca garantizar una educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles.

El mandatario mexicano indicó que está recomendando se reinstale a maestros cesados, se libera a profesores injustamente encarcelados, así como reconocer el daño causado por administraciones anteriores y haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida oponiéndose a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

Finalmente llamó a los docentes a conocer este documento.

Memorándum sobre la cancelación de la mal llamada reforma educativa.https://t.co/mMvULdN7yL pic.twitter.com/daUfbqxCkS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 16 de abril de 2019

Más temprano, en conferencia matutina, el Presidente destacó que el memorándum busca que se aplique "una especie de amparo con aplicación retroactiva, en tanto se llega a un acuerdo" en el Poder Legislativo.

Resaltó que sí evitarán el tráfico de plazas con el plan que defina la SEP y con el manejo de la nómina por parte de Hacienda para que no aparezcan aviadores.





Revisa aquí el memorándum:

Líderes de CNTE afirmaron que memorándum del presidente para suspender aplicación de ley educativa no abroga la reforma y no destraba negociaciones.



Cuestionan memorándum

Voces surgieron desde los sectores académico, partidista, jurídico y legislativo en contra del memorándum que firmó el presidente López Obrador para regresar a la legislación previa a la reforma educativa de Peña Nieto.

Un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y legisladores han cuestionado la legalidad del documento firmado por López Obrador.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que el memorándum del presidente es fácilmente impugnable, ya que "es autorreferente en cuanto a su autoridad" y no cita ninguna norma jurídica.

Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) 16 de abril de 2019

El expresidente Felipe Calderón tuiteó:

"La Constitución y la ley sólo puede modificarse o abrogarse en alguna de sus partes mediante el procedimiento que las propias Constitución y Ley establecen. El Presidente de la República está obligado a "Cumplir y hacer cumplir la Constitución" no puede derogarla por decreto".

La Constitución y la ley sólo puede modificarse o abrogarse en alguna de sus partes mediante el procedimiento que las propias Constitución y Ley establecen. El Presidente de la República está obligado a "Cumplir y hacer cumplir la Constitución" no puede derogarla por decreto. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 16 de abril de 2019

El líder del PAN, Roberto Gil Zuarth, resaltó que se sabrá si el memorándum es un acto calculado del Gobierno Federal para generar efectos jurídicos, o bien, una mala broma, cuando se publique íntegramente -o no- en el Diario Oficial de la Federación.

"Si no se publica, no es nada más que un golpe de efecto para calmar a la CNTE. Llamada a misa pues".

Y esto dijeron legisladores





Invito al Presidente a leer la Constitución :Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) 16 de abril de 2019

Problemas constitucionales del memorándum educativo: no es válido, por haberse emitido sin facultades y fuera de los procedimientos de creación normativa; si el Estado lo aplica con eficacia, estamos frente a la ruptura del orden constitucional. Así el entuerto. — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 16 de abril de 2019

Para el senador del PAN, Damián Zepeda, el mandatario mexicano está imposibilitado de realizar un decreto de este tipo, que además consideró como un retroceso para la educación en el país.

En entrevista para La Silla Rota, publicada ayer lunes, Zepeda comentó que resulta "preocupante el mensaje autoritario que manda López Obrador, que diga que si no hay reforma educativa en el Poder Legislativo él va a derogar la reforma anterior, es una barbaridad y sería lamentable dar ese retroceso en calidad de educación de los alumnos, la cual sería en torno a que no hubiera evaluación".

También dijo que la advertencia del Presidente denota desconocimiento de que la reforma educativa es facultad del Poder Legislativo o una conducta autoritaria, ya que él no puede reformar la Constitución por decreto.

"Las facultades son del Poder Legislativo y no pueden ser sus facultades invadidas por el presidente, entonces primero es mentira y luego un acto de autoritarismo", lanzó.

El Artículo 49 de la Constitución sería uno los que prevé la división de Poderes, el cual podría ser violado por la reciente decisión de López Obrador.





Esto dice el Artículo 49:

El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.





También el PRI se opone





El Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó de inconstitucional el memorándum firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para detener la reforma educativa.

La imposibilidad jurídica del presidente para derogar o abrogar cualquier disposición que haya emitido el Congreso de la Unión, recordó, se establece en tres artículos constitucionales: el 49, el 72 inciso F y el 89 fracción I.

A través de un comunicado, el PRI destacó que el sábado 13 de abril, en el marco de su visita el estado de Campeche, AMLO señaló textualmente lo siguiente:

También les digo a los maestros que voy a cumplir mi palabra, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, no tengan ninguna duda; ya se envió una iniciativa de ley de reforma a la Constitución, pero hay grupos en el magisterio que no ven con buenos ojos esta propuesta. Nosotros vamos a estar dialogando con todos hasta que haya un acuerdo, pero si se tarda mucho y no hay ningún acuerdo, voy a sacar un decreto abrogando, quitando la mal llamada reforma educativa en tanto se aprueba la nueva reforma".

Sin embargo, para el PRI, el titular del Poder Ejecutivo Federal carece de facultades para abrogar o derogar reformas constitucionales o leyes de ningún tipo.

Solo en el caso de emergencias que enfrente la Nación, el Ejecutivo puede expedir leyes que restrinjan las garantías individuales en los términos previstos por el artículo 29 constitucional y aún en estos casos la constitucionalidad de las disposiciones que emita serían revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No hay en la constitución disposición alguna que faculte al Ejecutivo Federal para que determine la inaplicabilidad, la no observancia, la derogación o la abrogación de reformas constitucionales o legales.

A su vez, el líder de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros comentó que el memorándum carece de todo fundamento jurídico, ya que él no puede instruir a "dejar sin efecto" leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión.

Juárez Cisneros comentó que para hacerlo se debe seguir el proceso en el Poder Legislativo.

Agregó que esta es una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro de Poderes.

"Las y los diputados del PRI reiteramos que cualquier reforma legal tiene que pasar primero por el Congreso, y bajo ninguna acción política puede obviarse la representación democrática del Poder Legislativo. La reforma educativa y todas sus disposiciones están vigentes y, en consecuencia, deberán ser observadas y aplicadas por todas las autoridades", dijo.

La expresidenta nacional del PRI, DUlce María Sauri Riancho, opinó en audio:

El sector académico

El doctor en Derecho José Roldán Xopa, profesor e investigador del CIDE, también se pronunció en contra.

Reacciona Mario Delgado

El diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, emplazó a las diferentes dirigencias magisteriales a llegar un acuerdo para que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones se pueda tener un texto constitucional que entierre por completo la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

En tanto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que el memorándum firmado este día por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un esfuerzo para hacer todo lo que esté en sus manos para acabar con este capítulo de persecución y castigo hacia los maestros del país.

"El memorándum firmado hoy por el Presidente de la República para detener dentro del Gobierno la aplicación de la mal llamada reforma educativa es una muestra más de la voluntad del Ejecutivo para terminar con este capítulo ominoso para la educación en México y para los maestros del país", dijo.

Delgado Carrillo consideró que el gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos y en las facultades del Ejecutivo para que no se aplique más la reforma punitiva de 2013 y ahora está en manos de los maestros asumir lo que sería una victoria histórica por sus derechos.

"Los emplazo para que antes del 30 de abril lleguemos a un texto que permita tener la mayoría calificada para reformar la Constitución y que no quede ni una coma de la reforma de Peña Nieto", expresó.





LEA TAMBIEN Amaga AMLO con dejar ley como estaba antes de reforma educativa de EPN "Si no (hay acuerdo), voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo", dijo

lrc