ROBERTO ROCK L. 30/03/2019 08:00 p.m.

Los medios públicos tienen que ser críticos del poder, considera Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

El IMER cuenta con 18 emisoras en el país, 17 terrestres y 1 virtual (por internet), más 39 canales digitales. "Es el medio público federal de comunicación radiofónica con mayor número de emisoras a nivel nacional, rebasando millones de escuchas de cobertura", describe el Instituto.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Calleja describe los retos que enfrenta para la digitalización y también el financiamiento, al ser un medio público.

Calleja tiene más de 30 años de experiencia en medios, desde la sociedad civil. Ha sido coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, ex integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), además de coautora de libros y articulista en medios especializados.

Aleida Calleja tiene una trayectoria de 30 años en la sociedad civil, ¿por qué aceptar el IMER?

La verdad es sí fue una decisión difícil para mí porque la mayor parte de mi vida he estado en la sociedad civil, ahí es donde me desarrollado esencialmente, pero de alguna manera fueron dos factores los que me decidieron a decir que sí.

El primero de ellos es que sí pregunte por la libertad para poder hacer cosas, para mí eso era muy importante, estar en un lugar para poder poner en práctica lo que siempre hemos defendido en términos de la radiodifusión pública.

Me dijeron que sí, que había completa libertad, y que precisamente por ese margen de libertad con el que me he manejado en mi vida profesional era que me estaban invitando.

Una vez que tuve esa seguridad de que me iban a dar libertad, también es cierto que el planteamiento qué hicieron de generar un equipo de trabajo de medios públicos, con compañeros que yo conozco desde hace mucho tiempo y con los que hemos tenido batallas juntas, juntos, como es el caso de Gabriel Sosa plata y Jenaro Villamil, digamos la posibilidad de poder hacer un trabajo coordinado y no estar aislado cada quien, con su medio, nos hizo ver que a lo mejor si juntos podríamos hacer algo.

¿Cuál es la visión de libertad que plantea?

Me parece que el primer gran punto es la independencia editorial. Es decir, un medio público también tiene que ser crítico con los poderes cuando tenga que serlo, y eso pasa por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y también por el Poder Judicial. La información no puede verse limitada, ni menoscabada porque tocas a ciertos sectores de la sociedad que no admitirían la crítica.

Es ese principal problema que hemos tenido los medios públicos, porque se les conoce como oficialistas, porque suelen ser displicentes, poco críticos frente a acciones del poder político o incluso del poder económico. No, es decir, habrá temas que incomoden al poder, pero son temas que se tienen que poner sobre la mesa si son de interés público y tienen un impacto en la vida de la gente, eso hay que hacerlo.

Eso me parece que es el deber de los medios públicos. Te diría, ¿en dónde están mis directrices?, ¿dónde están mis ejemplos? Yo te diría que veo al sistema público alemán. No imagino a la señora Ángela Merkel diciéndole a la ARB o a la Z-DF que no se cubra tal o cual información.

Pero también por influencias económicas...

O también por influencias económicas, es decir, tienen una separación del poder que ese, me parece es el gran problema que tenemos en México en general con los medios de comunicación, no solamente con los medios públicos, si no esta relación intrincada y a veces perversa entre el poder económico o político sobre los medios de comunicación

¿Cómo enfrentar el problema del financiamiento?

En realidad el modelo europeo logra esa independencia con los medios porque no depende del dinero del gobierno, la gente paga mes con mes una parte que se va a la bolsa que no toca el gobierno y que va directamente a financiar a los medios públicos. Eso en Latinoamérica es muy difícil, pero, es una carga impositiva que se va directamente a los medios públicos.

¿Cómo está eso de que en este mes puedes entrar en una crisis?

No, en este mes tenemos que revisar el tema de los freelance.

¿Se contratan para que te produzcan cierto tipo de contenidos?

Si se contratan para determinados tipos de contenido, pero también incluye los conductores de noticieros, por ejemplo. los conductores de noticieros están como freelance, guionistas, efectistas, operadores, en fin, todo lo que implica.

¿Abrirán espacios a la sociedad civil?

En realidad teníamos, teníamos porque se cerraron esos espacios. Se cerraron en la anterior administración por ejemplo la radio ciudadana que era el espacio y sociedad civil para poder tener sus programas pues la mayor parte de ellos en la administración pasada le cerraron la cortina. Ahora la vamos a volver a abrir, no tardará mucho en que salga la convocatoria Pública para que nuevamente las organizaciones emitan sus propuestas y se haga un análisis para que puedan entrar y tener espacios en la radio

¿Cómo enfrentar la digitalización?

Sí el problema no es acceder tanto a radio digital. Haber hay dos partes, una es la radio digital vía internet que esa no tiene mucho problema, pero armas un repositorio en la nube donde puedas intercambiar programas, eso sí requiere una capacidad que requiere inversión. la otra que es la radio digital de un el HD 1, HD 2, HD 3 que el IMER, muy atinadamente, le invirtió desde el 2012 muy atinadamente le invirtió el problema que tenemos, y nadie previo eso, y nadie lo podría prever tampoco, pues que la gente no tiene los receptores digitales, no. Ahora los coches están empezando a tener los receptores digitales, pero si no impulsas una política pública como se hizo con la televisión digital va a ser un problema.

Aleida Calleja dice que va a necesitar el apoyo de las sociedad. "Solos no lo vamos a poder hacer. Yo espero dentro de poco sacar la convocatoria para el consejo ciudadano, así que sin el acompañamiento de la gente difícilmente vamos a poder cambiar algo", sostiene.

LEA TAMBIEN En Puebla se gesta una elección de Estado para imponer a un morenista: PAN Marko Cortés, presidente nacional panista, dice que en los primeros 100 días de AMLO hay una especial de "enamoramiento", pero también focos rojos

LEA TAMBIEN Se indaga más corrupción en la Sedatu del sexenio pasado: Meyer "Sí encontramos una secretaría desarticulada", admite el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón