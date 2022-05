Medios hicieron "escándalo" por retén armado a periodistas: AMLO

Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que los medios de comunicación hayan hecho "un escándalo" por el retén que sufrieron reporteros el viernes en Badiraguato, Sinaloa, por parte de un grupo de civiles armados con AK-47 en la llamada zona del "Triangulo Dorado", cuna del cártel de Sinaloa.

Puedes leer: ¿Qué es el triángulo dorado, donde AMLO minimiza retenes del crimen organizado?

El mandatario señaló que sus opositores acusaron que el retén prueba que su gobierno tiene pactos con el crimen, cuando no es así.

"Se hizo un escándalo por un retén, esa era la nota principal, y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Felipe) Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y él tenía a (Genaro) García Luna de jefe de seguridad y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra", dijo el presidente.

#Video | Tras este incidente, el presidente @lopezobrador_ rechazó que en Sinaloa haya territorios tomados por los grupos del crimen organizado. 2/2



@ivanevair pic.twitter.com/5okcFRgd72 — Sergio y Lupita en el Heraldo Radio (@SergioyLupita) May 30, 2022

RETÉN ARMADO A PERIODISTAS, ''NO PASA NADA'', MINIMIZA AMLO

Durante su gira en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el retén instalado por un grupo de personas armadas en las inmediaciones de La Tuna, en Badiraguato y aseguró "no pasó nada y que no hubo ningún problema" con la prensa.

En entrevista con medios locales en la presa Picachos en Mazatlán, Sinaloa, el mandatario dijo que afortunadamente no hubo ningún problema tras el incidente que vivieron los reporteros que lo acompañan en su gira de trabajo.

"No pasa nada, no pasó nada afortunadamente".

Al ser cuestionarlo sobre el retén, el mandatario dijo que fue informado del tema esta mañana.

El viernes una camioneta de la prensa que sigue las actividades del presidente fue detenida por una decena de hombres armados vestidos con uniformes tácticos y fuertemente armados en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

El retén conformado por dos camionetas se puede observar a un encargado del punto de revisión que dio un vistazo a la camioneta, preguntó si alguien estaba armado y si las cámaras estaban apagadas y después dejó partir al vehículo, pero con la petición de llevar a un anciano a su comunidad dos horas más adelante.

ASÍ LIBERARON A PERIODISTAS

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa, Israel Jiménez fue uno de los periodistas que viajaban a bordo del vehículo retenido por hombres armados, por lo que contó la aterradora experiencia que vivió mientras cubría la gira del presidente y cómo lograron evadir el retén.

El retén se ubicaba muy cerca del rancho La Tuna, donde vive María Consuelo Loera, la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Detalló que aproximadamente 30 minutos después de haber pasado la cabecera municipal de Badiraguato, la camioneta en la que viajaba junto a otros periodistas fue detenida en un retén en la sierra de Chihuahua, en el que se encontraban entre 10 y 12 hombres armados.

"Nos preguntaron a dónde nos dirigíamos y nuestra respuesta inmediata fue que íbamos al evento del presidente", narró el corresponsal.

Jiménez comentó que en ningún momento recibieron amenazas directas por parte de los sujetos armados, los reporteros vivimos de minutos de incertidumbre y miedo.

Afortunadamente, al enterarse que quienes viajaban a bordo de la camioneta eran periodistas, los hombres que instalaron el retén les permitieron seguir con su camino.

AMLO PIDE RENOMBRAR TRIÁNGULO DORADO

Durante su gira por Culiacán , Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó dejar de llamar "Triángulo Dorado" a la zona límite entre Sinaloa, Durango y Chihuahua y renombrarlo como el "Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora" o "La Región de la Buena Vecindad".

Tras supervisar los avances de la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y encabezar el avance del programa Sembrando Vida en esta comunidad, el mandatario señaló que esta propuesta es para dejar de estigmatizar a la población de esta zona, pues aseguró son gente buena, bondadosa y trabajadora.













kach