Medina Mora, ausente en SCJN; rechaza reunirse con el Senado

Luego de presentar su renuncia al cargo, el ministro Eduardo Medina Mora no asistió a la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también estará ausente mañana en el Senado de la República, donde se determinará si se acepta su salida del máximo tribunal del país.

Aunque es integrante de la Corte, Medina Mora prefirió no presentarse a la sala de audiencias, como da cuenta Milenio.

Este lunes no fue una sesión regular en la SCJN, pues el inicio de los trabajos se retrasó hasta las 13:00 horas, cuando regularmente arrancan a las 11:00 horas.

Para este lunes, se tenía programada una ponencia de Medina Mora sobre una acción de inconstitucionalidad por párrafos del artículo 224 del Código Penal para la Ciudad de México.

Por otra parte, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer que el ministro le manifestó, a través de un amigo en común, que no irá a comparecer ante la Cámara alta para explicar los motivos de su renuncia.

"Ha comentado que él ya agotó su petición, su interés de seguir en la Corte y ha presentado su renuncia con carácter de irrevocable, y que desea no participar en el Senado y concluir su parte", precisó.

En entrevista, de la que dio cuenta El Universal, Monreal apuntó que la comunicación fue amable y que considera que no debe construirse un clima de linchamiento, pues la presunción de inocencia es para todos.

"Yo creo que él está en un momento difícil", dijo y pidió que no se abone a esta crisis.

"Yo lo busqué por medio de otra persona, la respuesta suya fue a través de un amigo. No me ha contestado de manera directa, yo no he hablado con él, ha sido a través de interpósita persona confiable. Nosotros queríamos expresarle que hay disposición del Senado por si él tenía un interés de comunicar algo. Él (Medina Mora) está en la Ciudad de México", afirmó.

lrc