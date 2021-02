Médicos vs AMLO: las otras batallas de las batas blancas

La revista especializada The Lancet destacó esta semana el choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los médicos del país por los comentarios en los que señaló que sólo “buscaban enriquecerse”. Sin embargo, esta no es la primera vez en la que los trabajadores de la salud muestran su músculo y cierran filas para exigir respeto y mejores condiciones laborales.

En un texto titulado “El presidente mexicano López Obrador despierta la ira de los médicos”, la revista The Lancet retoma la controversia generada el pasado 8 de mayo, cuando el mandatario dijo que los médicos solo "buscaban enriquecerse", y que preguntaban a los pacientes "qué activos tienen", en lugar de "qué (condición) tienen".

Recordó que más de 40 asociaciones médicas emitieron declaraciones el 10 de mayo, en las que exigieron a López Obrador que les ofreciera disculpas. “Fue una reprimenda sin precedentes de una profesión cuidadosa con sus pronunciamientos públicos. La Secretaría de Salud de México no respondió a una solicitud de entrevista de The Lancet. AMLO se disculpó el 11 de mayo, diciendo que solo estaba hablando de algunos médicos”, se señaló en la revista médica británica.

Asisclo de Jesús Villagómez, ex presidente del Colegio Mexicano de Medicina de Cuidados Críticos, criticó que hacer ese tipo de comentarios no es apropiado para un presidente y menos en este momento, donde muchos especialistas de la salud están arriesgando sus vidas en la batalla contra el covid-19.

The Lancet también destacó que México ha realizado 0. 4 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2 por cada mil habitantes, lo que lo coloca en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

"México está reservando la PCR sólo para los pacientes graves", dijo Xavier Tello, médico y consultor de atención médica, a la revista. "Los contactos no están siendo probados, identificados o rastreados".

Las últimas semanas de la pandemia en México han sido turbulentas, ya que The Lancet también recordó que medios de comunicación extranjeros han hecho señalamientos de que nuestro país no cuenta las muertes de covid-19. Aunque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha negado que se estén ocultando las cifras de muertes y ha proyectado que la tasa de mortalidad real sea más de ocho veces mayor que las cifras confirmadas oficialmente, lo que no es un hecho inusual en una pandemia.

LA SILLA ROTA dio a conocer el pasado 10 de mayo la indignación de la comunidad médica por las declaraciones del presidente López Obrador. Diversas instituciones y representantes emitieron cartas en las que exigían respeto y que les ofreciera una disculpa.

El Colegio Mexicano de Medicina Crítica expresó “un total rechazo al reciente comentario del presidente de la República, el cual calumnia y ofende a todo el gremio médico”.

La Sociedad Mexicana de Cirugía y Neurología también emitió un pronunciamiento: “Para nosotros los médicos, no hay enfermos neoliberales o conservadores, tampoco enfermos chairos o fifís, mucho menos amigos o adversarios, para nosotros los médicos todos los seres humanos merecen el mayor de nuestros respetos”.

El doctor Alejandro Macías, quien fue comisionado Nacional para la atención de la influenza en México, también criticó en ese momento las declaraciones de López Obrador. Destacó que su vida profesional como médico se desarrolló durante el periodo neoliberal, pero que “es injusto que el presidente descalifique nuestro trabajo y suponga que nuestro único interés fue monetario”.

El 11 de mayo, el presidente López Obrador expresó: “No, si lo entendieron así ofrezco disculpas, pero no fue eso, hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense, era médico Ernesto ‘Che’ Guevara, médico el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. Cómo voy a hablar mal de los médicos, no, es que todo lo están tergiversando”.

A pesar de la disculpa, esa misma noche un grupo de 82 médicos y seis organizaciones de especialistas de la salud emitieron una carta en la que también exigían una disculpa pública del mandatario, asimismo, solicitaron que el gobierno diera información veraz sobre los fallecimientos y casos confirmados de covid-19.

Entre los firmantes estaban el ex secretario de Salud, José Narro Robles, el ex comisionado Nacional para la atención de la influenza en México, Alejandro Macías, y organizaciones de médicos como el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, la Federación Mexicana de Medicina Nuclear y de Imagen Molecular, y la sociedad Mexicana de Trasplantes, entre otros.

Aunque el Sector Salud es una de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, eso no se ha visto completamente reflejado en los recursos con los que cuentan para atender a la población.

Recientemente, la pandemia de covid-19 destapó una ola de protestas del personal de salud por la falta de equipo de protección o porque éste era inadecuado. LA SILLA ROTA ha documentado que en varios hospitales del país, los médicos y enfermeras se han visto en la necesidad de comprar ellos mismos las mascarillas N95, goggles, batas quirúrgicas y caretas, para protegerse del virus Sars-CoV2.

Ésta no es la primera ocasión en que los médicos se levantan para exigir sus derechos y que se valore su labor, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se registró la protesta de “Batas blancas”.

La protesta se desarrolló entre noviembre de 1964 y octubre de 1965, cuando los médicos realizaron cuatro paros de labores para exigir que se les dieran mejores condiciones salariales y laborales.

El año pasado, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes alzó la voz para exigir que se les pagaran las quincenas atrasadas, pero también para solicitar que mejoraran sus condiciones laborales, ya que a ellos no se les considera como trabajadores, sino como estudiantes, a pesar de que desempeñan largas jornadas laborales.