"Médicos sí compramos medicinas a pacientes; resolvemos un problema, no 100", responde doctor a AMLO

Los médicos y enfermeras siempre hemos comprado medicamentos para pacientes, pero no es una solución, porque se puede resolver un problema, no 100, destaca Alejandro Macías, médico infectólogo internista que en 2009 fue designado comisionado Nacional para la atención de la influenza en México.

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el reciente desabasto de metotrexato en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el cual ya fue resuelto tras la liberación del medicamento.

Al respecto, el mandatario dijo que los médicos y enfermeras también podrían comprar los fármacos que faltan para que los pacientes no se queden sin recibirlo, comentario que causó polémica en redes sociales.

"Yo hago una reflexión sobre esto. Vamos a suponer que esté en un hospital una niña, un niño y, aceptando sin conceder, que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?", expresó el presidente López Obrador.

Sobre este tema, el doctor Alejandro Macías, quien actualmente trabaja para la Universidad de Guanajuato, dijo que los médicos y enfermeras están acostumbrados a hacer cooperaciones para resolver una situación catastrófica que no está cubierta por la seguridad social, por lo que esto no es algo nuevo ni es culpa de la Cuarta Transformación.

"Sin embargo, puede decirse que esa no es una solución, que médicos y enfermeras busquen cómo comprar medicamentos. Si la intención es que se compre con un presupuesto que no existe en un hospital, no es posible y si la intención es que se compre por cooperación de médicos y enfermeras, pues puede resolver un problema, no 10 o 100, enfatizó.

Comentó que ante la crisis por el desabasto de metotrexato para niños con leucemia, "el Presidente tiene que salir también a cubrir la catástrofe de información que se había dado y creo que también fue desafortunado (su comentario), aunque no dudo de sus buenas intenciones".

Para el doctor Macías, este problema de desabasto no fue por falta de compra de un medicamento, sino que lo causó la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que dijo que sería importante que su titular, José Alonso Novelo, diera una explicación.

Esta semana Cofepris se deslindó de su responsabilidad en el desabasto y dijo que fue culpa de Laboratorios Pisa, al cual le cerraron sus instalaciones en la Ciudad de México, donde se elabora el metotrexato.

"Ese medicamento estaba adquirido, simple y sencillamente estaba inmovilizado por cuestiones administrativas, por qué puedo decir eso con certeza, pues porque ante la presión mediática lo libera, entonces quiere decir que el medicamento estaba bien", señaló el doctor Macías.

El comentario del presidente López Obrador causó polémica en Twitter, en donde @nPosho, quien dijo ser ex enfermero del IMSS, publicó un video en el que dice que tenía un salario de 8 mil pesos al mes y que con ese sueldo es imposible comprar medicamentos para los pacientes.

Visiblemente enojado, respondió al Presidente en el video: "me estás diciendo que sí yo veo a una persona que necesita algo de ayuda, ¿tú quieres que yo le compre los medicamentos? Esa es tu obligación".

El doctor Macías es miembro de la Academia Nacional de Medicina, es especialista en Laboratorio de Microbiología y Salud Pública, por la UCLA, y maestro en Ciencias de Biología Molecular de Enfermedades Infecciosas, University of London. Fue jefe de Control de Infecciones, Instituto Nacional de Ciencias Médicas "Salvador Zubirán" y ha trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.