Médicos residentes endurecen el plan de irse a Asamblea Nacional el lunes

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes mantiene el emplazamiento a realizar la Asamblea Permanente el próximo lunes a partir de las 7:00 horas en 68 hospitales e institutos del país, debido a que aún hay residentes a los que no se les han pagado las quincenas que les debían ni se les ha depositado el bono sexenal que les van a reembolsar.

En conferencia de prensa, representantes de la ANMR informaron que la Secretaría de Salud había acordado depositarles hoy el pago correspondiente a las quincenas que les debían de su beca, pero hasta las 18:00 horas aún había residentes a los que no les habían depositado nada.

“Se decide, en congruencia con la petición inicial, en las próximas 48 horas verificar el pago, de lo contrario iniciará la asamblea el 15 de abril a partir de las 7:00 horas”, informó Eva Alicia García Armendáriz, r6 del Instituto Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.

De esta manera, si las autoridades no cumplen con sus demandas durante el fin de semana, los médicos de 68 hospitales que conforman la ANMR iniciarían el paro de labores en 24 estados de la República.

Recordaron que llevan 43 días sin recibir el pago de su beca, con jornadas que van de ocho a 36 horas continuas o más.

Explicaron que de los 6 mil residentes que participan en el movimiento, hasta la tarde del viernes sólo le han depositado el pago íntegro de las tres quincenas a 10% de ellos.

En 12 hospitales, residentes sin pagos

Detallaron que médicos de 12 hospitales, 20% del total, no han recibido el pago de las quincenas previas, entre los que se encuentran el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el Hospital General 450 de Durango, el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de Oaxaca y el Instituto Jalisciense de Salud Mental, entre otros.

Destacaron que durante la Asamblea Permanente realizarán actividades educativas y se mantendrá el apoyo en áreas críticas de los hospitales e institutos. Aseguraron que para realizar esta protesta cuentan con el apoyo de directores de institutos y de médicos adscritos, ya que ellos conocen las condiciones en las que laboran.

Karen Arteaga Contreras, representante de Médicos Residentes del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que “la intención es afectar lo menos posible a la población, porque nos debemos a ellos”, por esa razón cada uno de los hospitales elegirá la modalidad en la que realizan la asamblea permanente, en algunos casos trabajarán bajo protesta.

Erika Orozco Saúl, jefa de Residentes del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, destacó que “la meta última que tenemos en la Asamblea Nacional de Médicos Residentes es dignificar la labor que realizamos y unirnos en solidaridad a todos los compañeros que se encuentran en condiciones precarias”.

Respecto a los cambios para establecer una figura jurídica en la que se aclaren sus derechos laborales, señalaron que continuarán con el diálogo con la Secretaría de Salud y que éste seguirá siendo n las fechas que ya están acordadas en la minuta de la reunión con Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

Destacaron que la Asamblea Permanente “no es una huelga, no es un paro”, ya que esta figura no se contempla en la ley porque no pertenecen a algún sindicato, además de que estarán haciendo otras actividades.

Enfatizaron que la Asamblea Permanente se mantendrá “hasta que el 100 % de todos los médicos residentes del país reciba su pago”.

Al terminar el evento, llegó al lugar de la conferencia la diputada Carmen Medel, integrante de la Comisión de Salud, quien acudió para mostrar su apoyo, pero no fue recibida por los residentes.

Al ser cuestionada sobre los recursos para el pago de los médicos, ella mencionó: “nosotros no podemos meternos en esta labor, nosotros como diputados federales sólo vemos lo del presupuesto que eso ya pasó, nosotros no nos encargamos de la distribución del presupuesto, eso ya pasó”.

Respecto a los cambios para que los residentes tengan una figura jurídica clara, la diputada afirmó: “vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajo para que ellos como médicos residentes tengan algo que los ampare, porque como bien sabemos son becarios, no reciben un salario”.

Médicos residentes de 56 hospitales deciden si van a paro





La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) llega con la participación de 56 hospitales e institutos a este viernes en el que definirá si acepta los ofrecimientos de la Secretaría de Salud o si habrá paro de labores el próximo lunes.

A las 18:00 horas los residentes ofrecerán una conferencia de prensa en la que darán a conocer su postura, luego de que ayer por la noche la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela informara que les reembolsará los 3 mil pesos que les fueron descontados por concepto del bono sexenal y que enviará a la Cámara de Diputados su demanda de crear una figura jurídica que respalde su trabajo.

El jueves por la tarde la ANMR estaba conformada por residentes de 41 hospitales e institutos de salud de toda la República, pero esta mañana indicaron que se sumaron al movimiento personal de 15 centros hospitalarios.

La protesta inició hace más de dos semanas, cuando el exigieron el pago de dos quincenas de su beca que les debían, correspondientes al mes de marzo.

El descontento aumentó cuando les descontaron el bono sexenal por no ser trabajadores de base, hecho que puso en evidencia las carencias en su condiciones laborales.