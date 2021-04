Médicos de hospitales privados acusan trato inhumano de servidores de la nación

"Es como si no existiéramos, verdaderamente no existimos para este gobierno", expresó molesta y desilusionada la médico general María José Díaz. Llegó a la Escuela Médico Naval alrededor de las 10 de la mañana con la esperanza de que la vacunaran contra la covid-19, pero no lo logró.

En entrevista con La Silla Rota, relató que sus expectativas aumentaron cuando vio que entraron los primeros 40 o 50 médicos de hospitales privados que estaban en la fila.

Después ya no siguió avanzando la fila de médicos privados. Los servidores de la nación les informaron que tendrían que esperar a que se vacunara a quienes estaban en la fila del sector público para ver si alcanzaban la dosis. Mientras tanto les hicieron llenar un formulario.

Por la noche, un funcionario salió a informar al personal de salud que ya se habían acabado las dosis "excedentes" y que no sabían cuándo se retomaría la inmunización al personal de salud, porque dependen de que sobren vacunas en las alcaldías Benito Juárez o Iztapalapa.

"Se han agotado las que tenían sobrantes, ya no hay para personal médico, seguirá el programa para adulto mayores de 60 años y en cuanto haya otro excedente, nuevamente se convocará a las diferentes instituciones de salud a través de sus coordinadores", dijo.

#Nación | ¿Dosis excedentes pero no asignadas para los médicos de instituciones privadas? Esto es lo que aseguró un servidor de la nación quien informó con un megáfono a los galenos que no serían vacunados contra #Covid. #ep https://t.co/6vb1dcUOvL

Video de: @MarcelaSaebL pic.twitter.com/86pzl2JC7M — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2021

Tres horas después, seguían sin obtener una respuesta y fue entonces cuando "salieron ellos (los servidores de la nación) a decir que ya no había biológico, que nos fuéramos, que quién nos había dicho que iba a haber vacunación, que no estamos considerados. Prácticamente cuando tú les preguntas es como si los médicos privados no existiéramos", explicó.

#Nación | "Vacuna a privados, vacuna a privados", a pesar de que los médicos que laboran en hospitales privados contaban con los formatos para recibir la inmunización, no fueron vacunados contra #Covid. #ep https://t.co/6vb1dcUOvL pic.twitter.com/dSfPtEjZoE — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2021

"Nos trataron súper mal en todo momento, Ellos mismos se burlan, no nos dan la información clara, nos mantienen con una falsa esperanza y después se burlan porque creímos eso. La verdad es que el trato es súper inhumano", enfatizó.



En ese momento ya había aproximadamente 3 mil médicos de hospitales privados, quienes decidieron cerrar la avenida como medida de protesta, pero no hubo respuesta de las autoridades.

#Nación | "Ahorita la prioridad es el sector público", les dijo un servidor de la nación a médicos de hospitales privados que no fueron vacunados contra #Covid este jueves. #ep https://t.co/JG7RY75EGn pic.twitter.com/aO8NL1gFdE — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2021

Para la doctora Díaz, quien ha atendido a 70 pacientes covid en su práctica privada, la tercera no fue la vencida, porque no logró que la inmunizaran. Anteriormente ya había acudido a la alcaldía Coyoacán y a Huixquilucan, pero no tuvo suerte.

Explicó que entre los doctores se dan "pitazos" cuando creen que van a sobrara vacunas contra covid-19 en alguno de los puntos, ya que saben que el gobierno no tiene establecida una fecha para aplicárselas.

"Lo único que queremos es que nos vacunen para seguir peleando esta pandemia, todos nosotros arriesgamos a nuestros familiares, llegamos a nuestra casa y tenemos el riesgo de contagiar a la gente que vive con nosotros. En realidad no le hemos pedido nada al gobierno y creo que hemos respondido como gremio bien", dijo la doctora.

Por esta razón hizo un llamado a las autoridades a que los incluyan en el plan de vacunación contra el virus Sars-CoV2, pues tienen el mismo derecho que el personal de salud del sector público.

"Sí creo que es una miopía de este gobierno el no entender que el covid no está sólo en los hospitales públicos sino que también en los hospitales privados y en todas las especialidades y los médicos generales", criticó.

DENUNCIAN DISCRIMINACIÓN Y ABANDONO DEL GOBIERNO

"Estamos siendo discriminados porque a final de cuentas, sabiendo que estamos expuestos a esta terrible enfermedad, sabiendo que podemos morir, no nos están haciendo caso y prácticamente nos están abandonando", enfatizó Christian Camacho Oliva, médico que trabaja en un hospital privado y no logró que lo vacunaran contra covid-19 este jueves.

El gobierno volvió a dejar sin vacuna contra covid-19 al personal de salud de hospitales privados. Aunque fueron convocados para la aplicación, luego de tres horas los siervos de la nación salieron a decirles que ya no había dosis y que ya no estaban contemplados tampoco para mañana.

Este jueves, miles de trabajadores de hospitales públicos y privados se dieron cita en la Escuela Médico Naval, en la Ciudad de México, para que los inmunizaran contra el virus Sars-CoV2. Según la información que circuló en redes sociales, el proceso comenzó a las 11:00 horas.

Sin embargo, poco después de la 14:00 horas los servidores de la nación salieron a informarles que ya no había vacunas para médicos y enfermeras del sector privado, sólo para los de hospitales públicos.

"A todo el personal del sector privado, ya no se les va a vacunar el día de hoy, por favor. Ya se pueden retirar. Ni mañana tampoco, ya no hay convocatoria para ustedes ahorita", indicó en tono burlón un servidor de la nación a través de un megáfono.

#Nación | Médicos que hacen frente a la pandemia en hospitales privados fueron convocados para recibir la vacuna contra #Covid, horas después, siervos de la nación dieron a conocer que no serían inmunizados, ya que no había dosis. #ep https://t.co/6vb1dcUOvL

Video: @patch_cpcl pic.twitter.com/o3hXM5tnK9 — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2021

Camacho Oliva, quien es especialista en medicina interna y en oncología, estuvo formado en la fila más de tres horas, pero ni él ni su esposa, quien también es médico y se encuentra embarazada, lograron recibir la vacuna.

Relató que la fila del personal de salud del sector público sí avanzaba y siguieron aplicando las dosis incluso después del anuncio que hicieron las autoridades, pero les dijeron que ya se habían terminado los viales para el sector privado.

Recordó que en el plan de vacunación el gobierno había prometido que para el 1 de abril ya estarían protegidos todos los trabajadores de salud, pero no es así, ya que al menos faltan 25 mil médicos privados.

En redes sociales médicos del sector privado señalaron también que es indigno que tengan que estar "mendingando" las vacunas, otros manifestaron su indignación, como una doctora que escribió en Twitter: "No nos quieren vacunar a los médicos privados, el gobierno miente".

"OJALÁ QUE LÓPEZ-GATELL ENTENDIERA QUE NOSOTROS ESTAMOS DEDICADOS A AYUDAR"

El doctor Camacho Oliva explicó que él atiende a pacientes con covid-19, igual que prácticamente todos los trabajadores de salud, porque es difícil saber si una persona tiene el virus o no cuando se tiene el primer contacto.

Señaló que los médicos de hospitales privados llevan meses esperando para recibir la dosis de la vacuna para estar protegidos, pero su petición ha caído en oídos sordos de las autoridades.

"Desafortunadamente los médicos en este país, la gran mayoría estamos siendo abandonados por el gobierno, estamos siendo abandonados por las autoridades que le está dando un prioridad política a las vacunas y eso nos está afectando a nosotros y a nuestras familias. Muchos de nosotros estamos atendiendo a pacientes covid y no covid", destacó.

Ante esta situación, Camacho Oliva hizo un llamado a las autoridades: "Yo le pediría que se pusiera en nuestro lugar, que (Hugo) López-Gatell siendo médico entendiera que nosotros estamos dedicados a ayudar a las personas, que nosotros no tenemos un dispositivo para saber si quién tiene covid o quién no, cuando llega a la consulta".

Aunque el gobierno estima que hay aproximadamente un millón de trabajadores de la salud en el país, hasta ahora sólo se ha vacunado a 860 mil 750 con primera dosis y a 636 mil 307 con segunda dosis.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, echó toda la responsabilidad a las secretarías de salud estatales sobre este tema, ya que recientemente dijo que no avanzarán porque estaban a la espera de que estas dependencias les mandaran la lista de trabajadores validada.

Sin embargo, el tiempo sigue avanzando y se acerca una posible tercera ola, lo que elva la preocupación entre el personal de salud. Originalmente se tenía planeado que todos estuvieran vacunados para finales de marzo, pero el calendario que presentó el gobierno el 8 de diciembre tiene retrasos.

"VA A TENER CONSECUENCIAS", ADVIERTEN MÉDICOS PRIVADOS

"Lo ocurrido en la Escuela Médico Naval va a tener consecuencias. Es obvio que la decisión de vacunar a médicos privados surgió de algún médico oficial con autoridad (y criterio). @HLGatell está furioso y seguramente se emitirá una orden oficial para que esto no vuelva a ocurrir", criticó Xavier Tello, analista y consultor de políticas en salud, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, señaló que "los profesionales de la salud prvados no están contemplados. Nunca lo estuvieron. Deben apuntarse en censos para que @HLGatell y sus minions sientan que tienen poder".

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, criticó la falta de vacunación al personal de hospitales privados e hizo un llamado al gobierno a que se les inmunice como corresponde.

"El personal de salud de hospitales privados merece todo nuestro respeto y agradecimiento. Condenamos el trato denigrante que están padeciendo para ser vacunados. Los obligaron a formarse largas horas, sin sana distancia y muchos quedaron sin vacunas", indicó.

En tanto, el infectólogo Francisco Moreno, dijo que este hecho es muy grave y que no se debe discriminar al personal de hospitales privados que han hecho frente a la pandemia de covid-19.

En tanto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que todos los médicos privados de primera línea de atención covid ya fueron vacunados.

En una tarjeta informativa dijo que "la aclaración es pertinente porque esta mañana se registró una gran afluencia de médicos particulares en la Escuela Médico Naval en Coyoacán a raíz de un rumor que circuló en WhatsApp en el que se les invitaba a que acudieran a dicho centro de vacunación porque serian inoculados".













(djh)