Médicos acusan falta de equipo contra covid en hospital de la Ssa

Médicos residentes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez denunciaron las carencias y falta de protocolos que han causado que varios de ellos se infectaran de covid-19, por lo que solicitaron a las autoridades que se cree un protocolo de seguimiento para quienes se contagien y sus contactos, y que se les facilite la toma de pruebas.

En una carta dirigida a Rosa María Osiris Pazaran, directora del Hospital, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes indicó todos los problemas que enfrentan al realizar su labor y en especial señalaron que la falta de protocolos derivó en que no se pusiera en cuarentena a algunos compañeros que estuvieron en contacto con otros que se contagiaron de coronavirus.

Señalaron que los médicos residentes de cuarto año estuvieron trabajando de marzo a julio en área covid sin el equipo de protección necesario y que a partir del 27 de julio se les indicó la toma de temperatura y de oxigenación, pero que aquellos que han tenido fiebre mayor a 38 grados y oxigenación menor a 90 han seguido trabajando de manera normal.

Denunciaron el hacinamiento en el que realizan las consultas externas desde que se retomaron a finales de junio, ya que están en el consultorio entre tres o cuatro personas, sin poder guardar la sana distancia y que además estas áreas no se sanitizan con frecuencia.



Destacaron también que el área del triage carece de medidas para proteger al personal médico, que no cuentan con todo el equipo de protección personal o que en ocasiones el que les dan está roto, que no hay una barrera de separación adecuada y que no se sanitiza constantemente el área.

Ante esta situación, dieron un plazo de 48 horas para que la directora del hospital dé respuesta a sus peticiones, con estrategias claras y especificando cómo se van a realizar y el tiempo estimado de aplicación.

(Luis Ramos)