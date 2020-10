Medicamentos robados sí contaban con seguro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que los medicamentos oncológicos robados en una bodega de Iztapalapa sí contaban con seguro.

"Sí estaban asegurados los medicamentos. Se compró un seguro, ya se está reponiendo, se están consiguiendo los medicamentos", afirmó López Obrador.

Aseguró que la investigación sobre el robo de estas medicinas que requieren niñas y niños con cáncer está muy avanzada. "Ya habrá resultados de quiénes fueron los que robaron", indicó.

Al ser cuestionado sobre la denuncia que presentaron en su contra bajo el argumento de que se trató de un autorrobo, el presidente dijo que este tipo de acusaciones son de "mala fe".

CONFLICTO EN MORENA

El presidente López Obrador apuntó que existen diferencias en la designación de la dirigencia de Morena, pero aseguró que no se ha metido en el proceso.

"Todo esto está sucediendo porque antes el presidente era también el dirigente del partido y ahora no es así. No me meto, porque son parte de los cambios y se debe crear el hábito democrático. Habrá desajustes y confrontación, pero se debe de ir a la transformación", dijo.

Resaltó que la mejor forma de definir la dirigencia de Morena es con una encuesta.

"La mejor forma es a través de encuestas. Si se hacen bien no hay errores, porque son muestra que tiene que ver con las matemáticas y la técnica. Hasta con mil 200 cuestionarios, bien hechos, se tiene una muestra. Lo malo es que sesgan el resultado o las cucharean", detalló.

Llamó a Morena y a todos los partidos políticos que tomen en cuenta el sentir de la gente y de la militancia.

Por otra parte, recordó que para la elección de 2012 se realizó una encuesta entre él y Marcelo Ebrard para definir al candidato de la izquierda. Destacó que el ahora canciller asumió su responsabilidad de retirarse de la contienda.

"Se puso cera en los oídos para que no escuchara el canto de la sirenas, porque los adversarios querían que fuera Marcelo y andaban cucándolo", comentó.

AMLO EXHIBE ANÁLISIS PARA VER QUÉ MEDIOS LO GOLPEAN MÁS

El presidente López Obrador señaló que el periodista Ciro Gómez Leyva empezó a hacer entrevistas para señalar que él no es el presidente más atacado de la historia. Destacó que en el mismo sentido se expresó Sergio Sarmiento en una entrevista con El Universal.

Para contrarrestar estas posturas, el presidente exhibió en las pantallas de la mañanera un estudio que lo coloca como más golpeado que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Al ser cuestionado sobre quién pagó el análisis, dijo que no fue el gobierno y que lo recogen de una empresa especialista.