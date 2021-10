Medallas y relojes de plata, los regalos de Gertz a empleados de la FGR

Medallas de plata y estuches con el logotipo de la Fiscalía General de la República (FGR) son parte de los regalos que tiene contemplados la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero para entregar a empleados de la institución, con motivo del "Premio Nacional del Servicio Público".

Los reconocimientos que se tienen presupuestados pagar con recursos públicos, incluyen la entrega de 708 presentes, a pesar de que el gobierno federal anunció una política de austeridad al iniciar este sexenio.

Desde que inició este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en su mandato se terminaría con los gastos innecesarios.

PUEDES LEER: Las pifias del fiscal Gertz Manero

Este año, el mandatario reiteró la estrategia al mencionar que es necesario liberar fondos para el desarrollo, educación, salud, para el bienestar del pueblo, porque si todo el presupuesto se lo consume el aparato burocrático, no le llega nada a la gente.

"Este año tiene que ser destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana; no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno", comentó durante la primera conferencia de prensa matutina de 2021.

Esta semana (14 de octubre) comentó que era necesario no "permitir la corrupción, ejercer la administración con austeridad y eliminar por completo los privilegios fiscales a las grandes corporaciones...Pensamos que debemos de mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero. Es cuidar que esté bien el ingreso, que no haya evasión fiscal ni privilegios en el pago de los impuestos, que todos contribuyamos y con eso va a ser suficiente".

La propuesta para la compra y entrega de los reconocimientos, que será pagado con recursos del erario público, fue presentada el 13 de octubre de este año, a través de una licitación pública.

"El acta correspondiente al Acto de Presentación de y Apertura de Proposiciones de la Licitación pública. No. La-049000975-E125.2021, relativa a la Adquisición de medallas y estuches para otorgar el premio de antigüedad en el servicio público 2021", fue hecha por Martín Li Hau, subdirector de Área en la Dirección de Adquisiciones de la FGR.

De acuerdo con la licitación pública, el convenio se busca efectuar con la empresa Medallas, Monedas, Fistols, Relojes, Reconocimientos, Diplomas y Llaveros (AURUM), por un monto de 576 mil 747. 99 pesos.

La propuesta, subida a la plataforma nacional de transparencia el 13 de octubre, incluye la compra de medallas "conmemorativa de plata ley 0.925, peso aproximado de 31.103 gramos, diámetro de 43 milímetros, empaque de cápsula de acrílico de protección de canto liso, acabado satín por 30 años de servicio".

En el documento se tiene previsto la adquisición de medallas por los 15, 20, 25 y 30 años de servicio de 351 servidores públicos de la institución, así como la compra de 354 "estuches con logo de la Fiscalía General de la República de madera, base L para medalla, personalizados, material madera de caoba, medida de ancho 85.00 milímetros, medida de lago 110.00 milímetros".

La Fiscalía General de la República premiará a sus empleados cuando atraviesa por una serie de señalamientos por su actuar, así como las decisiones que ha tomado en la persecución de delitos, principalmente los relacionados con temas políticos.

Los escollos incluyen los nulos avances en la investigación sobre la explosión de unos ductos de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, y el intento fallido de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal.

También, pesan sobre la FGR señalamiento de plagio de un texto de Guillermo Prieto –publicado en 1967–, ningún resultado en las investigaciones del caso Ayotzinapa, así como la judicialización de casos que no avanzan, entre ellos, el de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Entre los casos más recientes se encuentra el uso de la fiscalía para encarcelar a una persona cercana a la familia de su hermano, ya fallecido; el supuesto encubrimiento de cuentas bancarias en el extranjero de uno de sus familiares, así como el orden de un juez federal para emitir comentarios en contra de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu.

La pifia más reciente es no haber conseguido, en dos ocasiones, órdenes de captura contra 31 científicos a los cuales la FGR los acusa de diferentes delitos, entre ellos, delincuencia organizada.

(djh)