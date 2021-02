Meade y AMLO cruzan acusaciones sobre corrupción

Este lunes, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade afirmó en San Luis Potosí que es necesario sacar la corrupción y criticó por “turistear” al precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador quien a su vez le solicitó al precandidato priista que aclare la triangulación de recursos en Chihuahua

Este 8 de enero, José Antonio Meade visitó una fábrica en San Luis Potosí donde posteriormente en su discurso, criticó las corruptelas y los “moches” que permiten la realización de construcciones fraudulentas que terminan colapsándose tras un terremoto.

“Corrupción es el que pide un moche, corrupción es el que da una licencia de construcción, que se traduce en que una escuela que no tiene buenos cimientos y que se cae en un temblor corrupción es el que engaña en su declaración patrimonial, corrupción es el que vive en efectivo solamente para evitar el pago de impuestos y ocultar el valor de sus ingresos y a todas esas manifestaciones de corrupción tenemos que sacarlas de la política”, manifestó en el Parque Industrial, ubicado en Real de San Luis.

Asimismo, Meade Kuribeña reprochó que Andrés Manuel López Obrador se demorara una década en terminar su carrera académica.

"Hay un estudiante por ahí de candidato que se tardó 10 años, poco más, en terminar sus estudios y que lleva 10 años sin trabajar. Ese no es el modelo dual, hacer turismo político no es trabajo, hacer turismo político no es compromiso, tardarse 10 años en terminar los estudios no es ejemplo de dirigencia ni de rigor", expresó.

AMLO pide a Meade explicación de desvíos

Por su parte, el precandidato de la coalición Morena, PT y PES declaró este lunes durante su visita por Veracruz que el precandidato del PRI debería hacer una aclaración sobre la triangulación de recursos.

"Ese asunto de la corrupción en Chihuahua, de Hacienda, donde está involucrado Meade, sería bueno que lo aclarara, que diga por qué mandó la cuenta pública de 2016 con un fraude que él sabía que se había cometido, porque habían entregado de Hacienda ese dinero al PRI nacional", demandó López Obrador.

Sin embargo,el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia rechazó contestar a señalamientos de Meade.

"No voy a polemizar con él, porque él quiere pleito y yo no me voy a enganchar, porque él lo que tiene que hacer es su trabajo, recorrer el País y aclarar ciertas cosas, por ejemplo ahora está muy nervioso porque está muy involucrado en el dinero que entregó Hacienda al PRI en el 2016 y Meade sirvió de tapadera", insistió.

Anaya pide investigar injerencia rusa

De igual forma, durante su visita a Xalapa, Veracruz, Ricardo Anaya, señaló que lo primero que hará cuando llegueal gobierno será acabar con el principal cáncer que hoy tiene el país, que es la corrupción.

El aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que van por un cambio radical, por un cambio de raíz en materia de combate a la corrupción, por lo que “vamos a darle a México un gobierno honesto, con principios, con valores, con ética y que dé resultados en beneficio de la gente”.

Ante habitantes de Xalapa, Veracruz, Anaya Cortés se dijo convencido de que el Frente ganará la Presidencia de México gracias a Veracruz, y reiteró en que la opción de cambio que le conviene al país y a todos los mexicanos es la del Frente.

“López Obrador representa ideas muy antiguas, ideas que no funcionan, como querer pactar con los narcotraficantes. Nosotros representamos un cambio inteligente, con visión de futuro”, enfatizó.