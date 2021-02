Meade se pronuncia por una frontera que una y no divida

José Antonio Meade, precandidato presidencial de la coalición PRI, PVEM y Panal continuó su gira por Baja California Sur.

Por la tarde comió con empresarios locales, donde destacó la presencia del exalcalde Jorge Hank Rhon, quien es concesionario del Hipódromo Agua Caliente. En ese encuentro reiteró su proyecto de que son necesarios los Ministerios Públicos homologados, un Fiscal General y la Fiscalía Anticorrupción.

En esa ciudad aprovechó para consignar que en nuestro país no caben los muros, y que la frontera será una posibilidad para unirnos, no de dividirnos; esto, por la visita al sitio fronterizo y tras las declaraciones de John Kelly, sobre que no hay manera de que México pague por edificar un muro con EU.

En tierras bajacalifornianas, por la mañana visitó el restaurante Bismarkcito, junto con su esposa Juana Cuevas. Dicho establecimiento es uno de los más tradicionales de La Paz.

Posteriormente, Meade caminó por el malecón del puerto, donde visitó la escultura de su abuelo José Kuribreña.

Dicha obra se titula “Mujer en Nautilius”. El precandidato ha mencionado en más de una ocasión las habilidades artísticas de su familiar materno.

De La Paz, Meade viajó hacia Tijuana para sostener encuentros con la militancia, sector empresarial y clase política de la entidad.

Este día no tuvo eventos públicos, y únicamente compartió un video en su cuenta de Twitter donde hace un llamado a que se definan los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Demos el paso pendiente para combatir a la corrupción y a la impunidad. ¡Saludos desde Baja California Sur!

