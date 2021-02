Meade reconoce errores de él y su equipo en la precampaña

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, reconoció este lunes que él y su equipo cometieron errores en su precampaña, pero aseguró que han venido de menos a más hasta cerrar de la mejor manera.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Meade mencionó como uno de los errores de estos primeros 60 días del proceso electoral, el spot en el que seguían, él y su esposa, deseando Feliz Navidad, cuando ya era el Día de la Candelaria.

“Ya estaba yo pensando dejarlo porque ya iba a ser día de mi cumpleaños y entonces ya de una vez nos seguíamos de largo”, bromeó el precandidato priísta.

Al ser cuestionado sobre quién falló en ese promocional, Meade se limitó a apuntar que se equivocaron todos.

“Fallan temas, es normal, andamos todos metidos, de repente funciona uno en la campaña como si fuéramos secretarios de Estado, nos falta agilidad, nos falta un curso más rápido, pero a ver, ya estamos afinados, ya se hicieron los ajustes, ya se fueron tomando definiciones y lo que uno ve en el cierre es una campaña mejor articulada, mejor coordinada, con mejores reflejos”, explicó.

Sin embargo, resaltó que lo que le hubiera preocupado más es que hubieran arrancado sin errores y luego fueran cayendo en su desempeño.

Agregó que ha habido de todo en si campaña y que se siente cómodo en cómo terminaron en 60 días, con propuestas, con un mejor tono, con un mejor formato.

En el caso de las encuestas, comentó que los datos fundamentales le dicen que van bien y que van a ganar.

No se deslinda de EPN

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, descartó que tenga deslindarse del presidente Enrique Peña Nieto, pues –agregó- que debe deslindarse de temas que no están funcionando en el país, como el combate a la seguridad y a la corrupción.

Recalcó que los ciudadanos no están a la espera de deslindes, sino de autocrítica y de propuestas para corregir problemas.

Agregó que el presidente Peña Nieto logró impulsar y sacar adelante reformas muy importantes, de las que él fue parte. Comentó que se alcanzaron avances y no se pueda dejar de ver eso.

Meade admitió que fueron un exceso las declaraciones del presidente del PRI, Enrique Ochoa, en las que llamó “prietos” a los militantes del tricolor que se han ido a Morena, partido de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, subrayó que fue bueno que se haya disculpado con rapidez sobre estas declaraciones.

Agregó que en el periodo de precampañas se dejó claro que hay un candidato como López Obrador que cuando va perdiendo no le gusta y se mete autogoles; otro como Ricardo Anaya que no suelta el baló y no juega en equipo.

También agradeció a Anaya por siempre estar hablando de su campaña, la cual –dijo- va muy bien.