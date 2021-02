Meade en Michoacán, donde la inseguridad derrotó al PRI

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República por la alianza que encabeza el PRI, se metió este miércoles a Michoacán, entidad donde los escándalos por presuntos vínculos con el crimen organizado derrotaron al PRI en 2015.

La crisis política por el “narcogobierno” en Michoacán se agudizó al concretarse diversas detenciones de importantes figuras del priismo.

El 18 de junio de 2014, Fausto Vallejo renunció a la gubernatura de Michoacán por “motivos de salud”. Sin embargo, su salida ocurrió cinco días después de que se divulgara una fotografía de su hijo Rodrigo Vallejo Mora, “El Gerber”, acompañado de Servando Gómez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios.

Casi un año después, el 1 de junio de 2015, Vallejo Mora fue detenido acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, tras la revelación de tres videos con “La Tuta”.

Poco antes, el 5 de abril de ese año, Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán y exgobernador interino, también fue capturado por la PGR, como parte de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este personaje sigue recluido en el penal de Mil Cumbres, en Morelia.

Tras la derrota electoral, el perredista Silvano Aureoles rindió protesta como gobernador el 1 de octubre de 2015. Desde entonces, hay 12 denuncias en contra de exfuncionarios de Fausto Vallejo por presuntas irregularidades y el redireccionamiento de recursos públicos a campañas electorales.

Confrontación entre tribus por reparto de candidaturas

El proceso electoral de este año avivó la crisis al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Michoacán, donde se abrió otro frente a causa de la disputa entre “tribus” por el control de las candidaturas para el próximo proceso electoral.

La confrontación entre grupos internos bajo el liderazgo de ex mandatarios se intensificó luego de que Salvador Jara Guerrero presentó su renuncia a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para sumarse a la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña.

A partir de ese momento la corriente “jarista” que encabeza el también ex gobernador sustituto de Michoacán tomó fuerza y se sumó a otras expresiones políticas del tricolor ya identificadas como la que encabezaba hasta antes de su renuncia el ex mandatario Fausto Vallejo Figueroa; el grupo político del senador y ex candidato a gobernador José Ascensión Orihuela Bárcenas; la corriente del también ex mandatario Víctor Manuel Tinoco Rubí; así como a la llamada “corriente crítica” que lidera Guillermo Valencia.

Además del control por las candidaturas, la disputa se centra en las aspiraciones propias de liderazgos internos del tricolor, algunos de los cuales están buscando el pase al Senado de la República.

Es el caso de Víctor Manuel Tinoco Rubí que aspira a una senaduría con el respaldo de su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza con quien mantiene amistas; lo mismo se dice del propio Salvador Jara quien presuntamente sería impuesto como candidato al Senado aunque se desconoce si competiría en urnas o iría por la vía plurinominal. El tercero en discordia sería el dirigente estatal Víctor Silva Tejeda, quien también tiene interés en integrar la próxima legislatura de la Cámara alta.

En medio de la crisis, el propio Silva Tejada mantiene acercamientos con las expresiones políticas para lograr otro tipo de acuerdos y consensos: la integración de los consejos políticos y comités municipales en medio de un ambiente de confrontación generalizada.