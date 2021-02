Meade busca estos 3 cambios en materia de seguridad

El precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, indicó que hay dos o tres elementos que es muy importante que reconozcamos y que cambiemos en materia de seguridad.

Meade detalló que uno es quitar las armas a los delincuentes y no se cuenta, por ahora, con una política institucional para hacerlo.

En segundo lugar, indicó que se les deben quitar los recursos en efectivo a los delincuentes, por lo que es necesario concluir la transformación de nuestras diferentes autoridades, incluidas las autoridades tributarias.

En tercer lugar, propuso que los crímenes ya no se definan en función de si son de fuero federal o fuero común.

Si nosotros transitamos a un modelo en donde definamos los delitos, todos, de la misma manera, tengamos los mismos protocolos de investigación y sea la forma como se comete el delito la que determine si es de naturaleza federal o de naturaleza local, podemos hacer investigaciones contextualizadas que nos permitan enfrentar y abatir el fenómeno de la violencia que hoy tenemos por delante, detalló.

Resaltó que esta propuesta contrasta con la de una amnistía a criminales, la cual consideró no daría buenos resultados.

Cambio de candidato

José Antonio Meade, precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, manifestó en entrevista exclusiva para Publimetro que jurídicamente no puede haber un cambio de candidato en la alianza que él encabeza.

Luego de manifestar que no importa cómo le llamen, ya sea Pepe Meade o José Antonio, el aspirante presidencial descartó la posibilidad de un cambio de candidato en su coalición, como ha manifestado Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, quien ha señalado que entraría en su lugar Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública.

Esto debido a que se cambiara el nombre de la coalición, el cual era “Meade Ciudadano Por México”.

Sobre el cambio de nombre, apuntó: “Yo creo que era un poco una discusión de hasta dónde o cuál era el límite entre el nombre que llevaba la coalición y si el nombre por sí mismo está convirtiéndose en un espacio de publicidad (…) Yo creo que llama la atención que se metan a ese grado de definición y que pretendan un poco encontrar, en un lema de campaña siempre hay un elemento de promoción.





¿Por qué usted es el mejor candidato para esta coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza?





— Mira, me parece que se da un fenómeno interesante, y un fenómeno que no sólo es mexicano sino global, que implica que haya distancia entre partidos y sociedad, entre gobiernos y ciudadanos.

Y me parece que frente a ese, que es un fenómeno global, el PRI toma dos decisiones interesantes: una primera, la de abrirse, la de buscar hacer equipo entre el militante y quien había sido apartidista, entre buscar espacios en donde la sociedad participara activamente en la política, a invitación de un partido; y luego desdoblarse a una segunda, desdoblarse a esos partidos aliados que lo acompañan.

Creo que es una forma interesante de enfrentar un reto que tiene en común con el gobierno y que tiene en común con otros países. Y lo que me parece interesante de la fórmula es que, frente a la distancia y la desconfianza, lo que pretende es cercanía y diálogo. Y yo creo que es un buen diagnóstico.

Decía mi abuelo, y yo creo que es interesante su observación, que la mejor forma de convertir una amistad en una enemistad era la distancia y la falta de diálogo. Y por el contrario, la mejor forma de recomponer el espacio de diálogo entre partido y sociedad, es la cercanía y la apertura.









Y por eso usted es el mejor candidato.





— Me parece que, en esa lógica, esa posibilidad de participar, esa posibilidad de hacer encuentro, esa posibilidad de construir, se inscribe bien en la forma de resolver un dilema y un espacio que podemos ocupar de mejor manera juntos.





¿Pepe Meade es el candidato de la continuidad?





— Mira, cada seis años caemos en la tentación de descalificar todo. Y eso ha hecho mucho daño al país, como si cada seis años tuviera que pararse el país para volver a arrancar.

Y en esos frenones el país pierde tiempo, pierde impulso, cuando sociedad y gobierno han construido mucho.

Yo creo que la elección debería de llevarnos a hacer dos evaluaciones: una primera, autocrítica; ¿en dónde no estamos funcionando bien?, ¿en dónde esa realidad apunta que las instituciones no han estado a la altura? Yo creo que hay muchos temas que nos duelen, que nos lastiman, que nos ofenden y que tenemos que resolver de forma distinta.

Pero, al mismo tiempo, vale la pena también hacer un ejercicio de justicia; ¿qué está funcionando bien?, ¿en dónde estamos encontrando esperanza y certidumbre?

Y yo creo que tenemos que encontrar propuestas que nos permitan consolidar, en donde encontremos espacios donde sociedad y gobierno estemos haciendo las cosas bien.









¿Entonces, podemos cambiar continuidad por estabilidad?





— Yo creo que lo que tendríamos que identificar es más bien un cambio con punto de partida, no es un cambio por sí mismo, no es un cambio con cargo al ciclo electoral, sino más bien es una oportunidad de revisar qué está funcionando bien para consolidarlo y qué no está funcionando, para modificarlo.

Darle un punto de partida reconociendo que sociedad y gobierno hemos caminado, hemos encontrado espacios, hemos diseñado esquemas en los que encontramos esperanza y hemos, todavía, enfrentado retos bien importantes que no hemos podido encausar bien.

Yo diría, sí, que es un cambio con confianza, que es un cambio con experiencia, que es un cambio con esperanza y que es un cambio, sobre todo, que se construye de la mano de una sociedad que ha participado también en esa transformación.









Lee la entrevista completa en Publimetro





lrc