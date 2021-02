Meade arremete por caso de avioneta privada; equipo de AMLO revela factura

El candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, mantuvo la mañana de este miércoles la polémica al referirse al viaje de Andrés Manuel López Obrador, abanderado de Morena, en una avioneta privada.

“Lo malo de hacer campaña a partir de aviones y aeropuertos, es que no le salga a uno el tren de aterrizaje de la congruencia y se mantenga volando en la densa hipocresía”, escribió Meade respecto al asunto.

El ex secretario de Hacienda acompañó su tuit de una imagen que el mismo López Obrador compartió en sus redes sociales, en la que se ve a Andrés Manuel a bordo de la aeronave privada para trasladarse de San Luis Río Colorado a Nogales, Sonora.





Responde equipo de AMLO





El vocero de AMLO, César Yáñez, comentó que cuentan con una factura sobre el alquiler de un taxi aéreo por el que se pagaron 66 mil pesos, 13 mil por persona, que no es la primera vez que se hace, y que se continuará realizando cuando sea necesario.

En entrevista en Radio Fórmula, se le cuestionó que si con esta acción se termina la austeridad de López Obrador en la campaña, a lo que respondió que “austeridad ha sido un signo de la campaña de López Obrador, no tenemos aparato de seguridad, no movemos ni apoyamos a los medios, ni hospedaje, comida; austeridad no solo en la campaña, a lo largo de su vida ha sido así, no por pagar un taxi aéreo de 13 mil pesos por pasajero se ha perdido la austeridad, ya quisieran eso nuestros adversarios”.

Destacó que para ahorrar tiempo tomaron la decisión de alquilar la avioneta y que es una acción que ya había sucedido al hacer campaña en Chihuahua y en Nayarit.

La factura fue publicada ayer por Alfonso Durazo, cercano colaborador de López Obrador.

Esta es la Cessna de 1968. Y en efecto, no la tiene ni Obama. pic.twitter.com/Wa8wkvuDIi — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 17 de abril de 2018









lrc